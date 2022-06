JAKARTA – Menjelang episode terakhirnya, Vision+ originals Menemukan-Mu hadir dengan cerita yang semakin seru, mengisahkan tentang seorang fashion blogger bernama Raya dalam menentukan hidupnya.

Menemukan-Mu disutradarai oleh Eman Pradipta dan dibintangi oleh aktor dan aktris muda seperti Yoriko Angeline sebagai Raya, Yasmin Jamal sebagai Jeehan, Angga Asyafriena sebagai Ikhsan, dan Debo Andryos sebagai Ardi.

Di episode ke-7, Jeehan mengunjungi Raya untuk minta maaf sekaligus menghilangkan rasa rindunya pada Raya. Tak lama setelah itu, Ikhsan datang dan mengajak mereka untuk makan siang, meski Jeehan memilih untuk pulang.

Ikhsan membicarakan banyak hal bersama Raya dan mengutarakan perasaan bersalahnya karena selama ini tidak bisa menghibur Raya. Ikhsan merasa bahwa satu-satunya yang bisa membuat Raya tertawa hanyalah Kasih.

Mendengar itu, Raya justru merasa bersalah karena tidak pernah membahas Kasih bersama Ikhsan. Mereka selalu menutup diri dan perasaan masing-masing mengenai Kasih.

Di sisi lain, Ardi yang sedang disibukkan dengan deadline tesisnya merasa kecewa karena tidak bisa mengunjungi Raya dan kembali mendekatinya. Untungnya, ada Jeehan yang datang untuk membantunya.

β€œPesen gue cuma satu. Jangan sampe lo dapetin Raya dengan menjatuhkan orang lain. Ikhsan itu orangnya baik, Di. You have to play fair,” ujar Jeehan pada Ardi.

Bagaimana cara Ardi merebut hati Raya? Saksikan kisah selengkapnya di Menemukan-Mu: Nama dalam Doa, eksklusif di Vision+.