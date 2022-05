JAKARTA – Bagi pecinta film Korea, tentu sudah tidak asing dengan film berjudul Along With the Gods: The Two Worlds, yang merupakan prekuel dari film Along With the Gods: The Last 49 Days.

Film bergenre drama fantasi ini diadaptasi dari komik web karya Joo Ho-min, dan menceritakan tentang perjalanan sebuah jiwa manusia di akhirat setelah melalui kematian.

Along With the Gods: The Two Worlds dibintangi oleh sederet aktor dan aktris terkenal asal Korea Selatan seperti Sung Yoo-bin sebagai Ja-hong, Ha Jung-woo sebagai Gang-rim, Kim Hyang-gi sebagai Lee Deok-choon, Ju Ji-hoon sebagai Hae Won-maek, Lee Jung-jae sebagai Yeomra, dan masih banyak lagi.

Dalam film ini, diceritakan bahwa seorang pemadam kebakaran bernama Ja-hong meninggal dan diantar menuju akhirat oleh Gang-rim, kepala malaikat pencabut nyawa. Di sana, Gang-rim menunjuk seorang pembela yang akan menemani Ja-hong melalui 7 sidang pengadilan sepanjang 49 hari.

Dalam sidang-sidang tersebut, Ja-hong ditanya dan diselidiki mengenai bagaimana ia menjalani hidupnya, serta di mana ia harus menghabiskan keabadian. Di perjalanan ini, ia menghadapi berbagai tantangan dan terus berjuang agar lepas dari siksaan yang mengerikan.

Along With the Gods: The Two Worlds dapat disaksikan di channel tvN Movies pada hari Minggu, 22 Mei 2022, pukul 10.50 WIB.