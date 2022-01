JAKARTA - Film yang hadir dalam ajang Korean Association of Film Critics Awards 2021 bakal tayang di Indonesia. Film tersebut adalah A Hero, Mass, Random Act Of Violence, Luzzu, dan The Book of Fish akan menyapa fans di Indonesia.

Film tersebut akan hadir di Januari 2022 di KlikFilm. Selain film tersebut ada pula karya dalam negeri seperti Cek Ombak yang diperankan oleh Bryan Domani dan Hangini, Enam Batang yang diperankan oleh Omar Daniel, Angela Gilsha dan Ersya Aurelia, dan film Ada Mertua di Rumahku yang diperankan oleh Rano Karno, Roger Danuarta dan Cut Meyriska.

"Tahun baru, semangat baru, dan kami akan terus memberikan yang terbaik untuk member KlikFilm. Kami akan terus memperbanyak katalog film-film festival dan film-film bagus lainnya," ujar Direktur KlikFilm, Frederica.

The Book of Fish mendominasi penghargaan Korean Association of Film Critics Awards 2021. Salah satunya adalah memenangkan kategori Film Terbaik di acara tersebut. Selain memenangkan kategori Film Terbaik di Korean Association of Film Critics Awards, ada beberapa nominasi lain yang berhasil diraih. Nominasi yang dimenangkan antara lain, Aktor Terbaik oleh Sol Kyung Gu, Skenario Terbaik oleh Kim Se Gyeom, dan Penghargaan FIPRESCI diraih oleh Lee Joon Ik.

A Hero merupakan film Iran 2021 yang ditulis dan diarahkan oleh Asghar Farhadi, dan dibintangi oleh Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh dan Alireza Jahandideh. Pada Juni 2021, film tersebut terpilih berkompetisi untuk Palme d'Or. Pada Festival Film Cannes 2021, A Hero memenangkan Grand Prix. Film ini juga terpilih sebagai perwakilan Iran untuk Film Internasional Terbaik pada Academy Awards ke–94.

Sementara Mass adalah film drama Amerika tahun 2021 yang ditulis dan disutradarai oleh sutradara pendatang baru, Fran Kranz (dalam debut penyutradaraannya) dan dibintangi oleh Reed Birney, Ann Dowd, Jason Isaacs, dan Martha Plimpton. Film ini ditayangkan perdana di Festival Film Sundance 2021 pada 30 Januari 2021, dan dirilis pada 8 Oktober 2021, oleh Bleecker Street.

