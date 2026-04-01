Park Seo Joon dan Uhm Tae Goo Adu Akting dalam Drama Born Guilty

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 01 April 2026 |05:30 WIB
Park Seo Joon dan Uhm Tae Goo Adu Akting dalam Drama Born Guilty. (Foto: Disney+)
SEOUL - Park Seo Joon comeback ke layar kaca lewat drama terbaru Disney+, Born Guilty. Aktor 37 tahun tersebut akan beradu akting dengan Uhm Tae Goo dan Jo Hye Joo dalam drama tersebut. 

Mengutip Newsen, pada Rabu (1/4/2026), Park Seo Joon berperan sebagai Paeng, seorang penjahat misterius yang tiba-tiba muncul di tengah hiruk pikuk Kota Seoul mempersiapkan Olimpiade, pada 1988. 

Sementara Uhm Tae Goo menghidupkan peran Saeng Dak, anggota geng Bukgu yang mengkhianati organisasinya setelah mendapat tawaran ‘sekali seumur hidup’ dari Paeng. Ada pula Jo Hye Joo yang berperan sebagai pengedar narkoba bernama Bok Hee.

Park Seo Joon dan Uhm Tae Goo saat sesi pembacaan skenario drama Born Guilty. (Foto: Disney+)

Suatu hari, Bok Hee harus berurusan lagi dengan sang mantan kekasih, Paeng. Di luar dugaan, kali ini dia memilih untuk mengambil keputusan tak terduga dan tak bisa ditebak siapapun. 

Born Guilty dan Paeng adalah drama dan karakter yang kutunggu selama ini. Drama ini secara natural memantik ambisiku sebagai aktor. Sebagai Paeng, aku berharap bisa menampilkan sisi lain seorang Park Seo Joon,” ujar sang aktor. 

Bagi Uhm Tae Goo, daya tarik Born Guilty terletak pada karakter dan skenarionya yang menarik. “Terus terang, aku antusias namun juga gugup. Namun aku akan melakukan yang terbaik sepanjang syuting,” imbuhnya.

 

Berita Terkait
Kim Nam Gil dan Lee Yoo Mi Adu Akting dalam Drama Nightmare
Kim Min Ha dan Noh Sang Hyun Reuni Lewat Romcom Messily Ever After
Shin Hye Sun dan Na In Woo Reuni dalam Drama 1/24 Romance
Praproduksi Drama Extraordinary Attorney Woo 2 Resmi Dimulai
Song Hye Kyo dan Gong Yoo Rampungkan Syuting Drama Slowly but Intensely
Park Min Young dan Yook Sungjae Digaet Bintangi Drama Romantis Nine to Six
