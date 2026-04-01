Park Seo Joon dan Uhm Tae Goo Adu Akting dalam Drama Born Guilty

SEOUL - Park Seo Joon comeback ke layar kaca lewat drama terbaru Disney+, Born Guilty. Aktor 37 tahun tersebut akan beradu akting dengan Uhm Tae Goo dan Jo Hye Joo dalam drama tersebut.

Mengutip Newsen, pada Rabu (1/4/2026), Park Seo Joon berperan sebagai Paeng, seorang penjahat misterius yang tiba-tiba muncul di tengah hiruk pikuk Kota Seoul mempersiapkan Olimpiade, pada 1988.

Sementara Uhm Tae Goo menghidupkan peran Saeng Dak, anggota geng Bukgu yang mengkhianati organisasinya setelah mendapat tawaran ‘sekali seumur hidup’ dari Paeng. Ada pula Jo Hye Joo yang berperan sebagai pengedar narkoba bernama Bok Hee.

Park Seo Joon dan Uhm Tae Goo saat sesi pembacaan skenario drama Born Guilty. (Foto: Disney+)

Suatu hari, Bok Hee harus berurusan lagi dengan sang mantan kekasih, Paeng. Di luar dugaan, kali ini dia memilih untuk mengambil keputusan tak terduga dan tak bisa ditebak siapapun.

“Born Guilty dan Paeng adalah drama dan karakter yang kutunggu selama ini. Drama ini secara natural memantik ambisiku sebagai aktor. Sebagai Paeng, aku berharap bisa menampilkan sisi lain seorang Park Seo Joon,” ujar sang aktor.

Bagi Uhm Tae Goo, daya tarik Born Guilty terletak pada karakter dan skenarionya yang menarik. “Terus terang, aku antusias namun juga gugup. Namun aku akan melakukan yang terbaik sepanjang syuting,” imbuhnya.