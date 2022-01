SEOUL - Aktris Han Ji Eun dan Hong Jong Hyun dikonfirmasi menjadi aktor utama drama komedi, An Ant is Riding. Bersama kedua aktor itu, bergabung pulang Jung Moon Sung, Kim Sun Young, dan Jang Gwang.

Drama tersebut bercerita tentang lima investor ritel yang dikenal dengan sebutan ‘semut’ di Korea Selatan. Para semut ini kemudian bertemu di sebuah klub investasi misterius di mana mereka berusaha meraih kesuksesan.

Dalam prosesnya, kelima semut tersebut belajar tentang kehidupan, persahabatan, dan kisah cinta melalui investasi saham. Han Ji Eun akan berperan sebagai Yoo Mi Seo, seorang pendatang baru di dunia saham.

Hidupnya sebagai pengantin baru berubah drastis setelah gagal dalam investasi saham. Sementara itu, Hong Jong Hyun dipercaya menghidupkan peran Choi Sun Woo, seorang pria 33 tahun yang bekerja part-time di sebuah toko swalayan.

Namun pekerjaan sederhananya tersebut berbanding terbalik dengan kehidupan nyatanya yang ternyata penuh kemewahan. Jung Moon Sung berperan sebagai Kang San, seorang pekerja serabutan.

Baca juga:

Kaleidoskop 2021: Ketika Squid Game dan Hellbound Mendominasi Pasar Global

Sudah Temu Keluarga, Salmafina Sunan Siap Dinikahi Putra Pendeta Gilbert Lumoindong?



Sementara Kim Sun Young menghidupkan karakter Jung Haeng Ja, pemilik restoran jokbal terkenal. Terakhir, ada Jang Gwang yang berperan sebagai Kim Jin Bae, guru bahasa Inggris yang terjun ke dunia saham setelah pensiun.

Ini akan menjadi drama Korea Selatan pertama yang membahas tentang dunia saham. Proyek ini akan disutradarai oleh Cho Ji Young, sosok di balik drama What’s Wrong with Secretary Kim.

Sang sutradara berkolaborasi dengan Im Yeon Soo, penulis skenario drama Birthcare Center dan The Sound of Your Heart. Sejauh ini drama An Ant is Riding dijadwalkan memulai debutnya di layar kaca pada semester II-2022.*

Baca juga:

Luna Maya Komentari Jerawat Justin Bieber, Netizen Singgung soal Video Panas

Tuntun Anak Baca Doa Makan, Katty Butterfly Tuai Pujian Warganet