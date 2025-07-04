Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Seo Hyun Jin dan Yoo Yeon Seok Berpotensi Reuni dalam Drama Liar

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 04 Juli 2025 |07:26 WIB
Seo Hyun Jin dan Yoo Yeon Seok Berpotensi Reuni dalam Drama <i>Liar</i>
Seo Hyun Jin dan Yoo Yeon Seok Berpotensi Reuni dalam Drama Liar. (Foto: SBS)
A
A
A

SEOUL - Seo Hyun Jin dan Yoo Yeon Seok dikabarkan akan reuni dalam drama baru MBC berjudul Liar. Kabar tersebut kemudian ditanggapi oleh agensi kedua aktor tersebut pada 3 Juli 2025.

“Seo Hyun Jin mempertimbangkan dengan positif tawaran untuk membintangi Liar,” kata Management SOOP selaku agensi sang aktris, seperti dikutip dari MyDaily, pada Jumat (4/7/2025).

Di lain pihak, KINGKONG by STARSHIP yang mewakili Yoo Yeon Seok mengatakan, “Benar, dia mendapat tawaran untuk membintangi Liar dan masih mempertimbangkan tawaran tersebut,” kata agensi tersebut.

Seo Hyun Jin Jadi Profesor Galak dalam Why Oh Soo Jae
Seo Hyun Jin bakal jadi guru essay di sebuah sekolah seni dalam drama Liar. (Foto: tvN)

Sementara itu, MBC berencana akan menayangkan Liar pada tahun depan. Namun hingga kini, belum ada jadwal pasti penayangan drama tersebut.

Drama Liar bercerita tentang pria dan wanita yang merasakan momen sempurna di kencan pertama mereka. Namun keesokan harinya, mereka membuat pernyataan berbeda terkait apa yang terjadi di pertemuan tersebut.

Ketika kebenaran dan kebohongan saling terkait, kehidupan dua orang ini justru bergerak ke arah yang tak terduga.

Yoo Yeon Seok Kembali ke Doldam, Rating Dr Romantic 3 Tembus 14 Persen
Yoo Yeon Seok akan menjadi ahli bedah kardiotoraks dalam drama Liar. (Foto: tvN) 

Seo Hyun Jin digaet untuk berperan sebagai Kang Ji Seon, seorang guru essay di sebuah sekolah seni. Ketika keluarganya bangkrut, dia justru belajar untuk mendeteksi kebohongan orang lain ketimbang hidup dengan jujur. 

Di lain pihak, Yoo Yeon Seok berpotensi berperan sebagai Min Jun Ho, seorang ahli bedah kardiotoraks yang terkenal tampan, cerdas, berkepribadian menarik, dan memiliki intuisi sangat kuat. 

Setelah kepergian istrinya, Min Jun Ho membesarkan anaknya seorang diri. Hingga suatu hari, dia bertemu dengan Kang Ji Seon dan merasakan hal berbeda saat keluar bersamanya untuk pertama kali. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/206/3184433/shin_hye_sun_dan_na_in_woo-6Biv_large.jpg
Shin Hye Sun dan Na In Woo Bakal Adu Akting dalam Romcom 1/24
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/206/3183054/jun_ji_hyun_dan_ji_chang_wook-LFvN_large.jpg
Fix, Jun Ji Hyun dan Ji Chang Wook Adu Akting dalam Drama Human X Gumiho
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/206/3178353/jun_ji_hyun_dan_ji_chang_wook-F7GY_large.jpg
Jun Ji Hyun dan Ji Chang Wook Digaet Bintangi Drama Human X Gumiho
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/206/3177023/dear_bandit-0TDH_large.jpg
Drama Saeguk Nam Ji Hyun dan Moon Sang Min Tayang Tahun Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/206/3172300/the_trauma_code-9GzU_large.jpg
Netflix Korea Tanggapi Rumor Penggarapan Dua Sekuel Drama The Trauma Code
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/33/3167538/jun_ji_hyun_dan_lee_byung_hun-eNDY_large.jpg
Setelah 26 Tahun, Jun Ji Hyun dan Lee Byung Hun akan Reuni dalam Drama Koreans
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement