Seo Hyun Jin dan Yoo Yeon Seok Berpotensi Reuni dalam Drama Liar

SEOUL - Seo Hyun Jin dan Yoo Yeon Seok dikabarkan akan reuni dalam drama baru MBC berjudul Liar. Kabar tersebut kemudian ditanggapi oleh agensi kedua aktor tersebut pada 3 Juli 2025.

“Seo Hyun Jin mempertimbangkan dengan positif tawaran untuk membintangi Liar,” kata Management SOOP selaku agensi sang aktris, seperti dikutip dari MyDaily, pada Jumat (4/7/2025).

Di lain pihak, KINGKONG by STARSHIP yang mewakili Yoo Yeon Seok mengatakan, “Benar, dia mendapat tawaran untuk membintangi Liar dan masih mempertimbangkan tawaran tersebut,” kata agensi tersebut.

Seo Hyun Jin bakal jadi guru essay di sebuah sekolah seni dalam drama Liar. (Foto: tvN)

Sementara itu, MBC berencana akan menayangkan Liar pada tahun depan. Namun hingga kini, belum ada jadwal pasti penayangan drama tersebut.

Drama Liar bercerita tentang pria dan wanita yang merasakan momen sempurna di kencan pertama mereka. Namun keesokan harinya, mereka membuat pernyataan berbeda terkait apa yang terjadi di pertemuan tersebut.

Ketika kebenaran dan kebohongan saling terkait, kehidupan dua orang ini justru bergerak ke arah yang tak terduga.

Yoo Yeon Seok akan menjadi ahli bedah kardiotoraks dalam drama Liar. (Foto: tvN)

Seo Hyun Jin digaet untuk berperan sebagai Kang Ji Seon, seorang guru essay di sebuah sekolah seni. Ketika keluarganya bangkrut, dia justru belajar untuk mendeteksi kebohongan orang lain ketimbang hidup dengan jujur.

Di lain pihak, Yoo Yeon Seok berpotensi berperan sebagai Min Jun Ho, seorang ahli bedah kardiotoraks yang terkenal tampan, cerdas, berkepribadian menarik, dan memiliki intuisi sangat kuat.

Setelah kepergian istrinya, Min Jun Ho membesarkan anaknya seorang diri. Hingga suatu hari, dia bertemu dengan Kang Ji Seon dan merasakan hal berbeda saat keluar bersamanya untuk pertama kali.