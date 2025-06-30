Mengenal 10 Aktor Pemeran Drama Twelve dari Ma Dong Seok hingga Park Hyung Sik

SEOUL - Drama superhero Twelve akhirnya mendapatkan jadwal tayang resmi. Pada 30 Juni 2025, Disney+ mengumumkan, drama tersebut akan memulai masa tayangnya, pada 23 Agustus mendatang.

Terinspirasi dari 12 shio, Twelve bercerita tentang 12 malaikat yang hidup di Bumi dan bertugas untuk melindungi Semenanjung Korea dari serangan dan pengaruh roh jahat.

Di masa lalu, para malaikat itu nyaris berhasil menyegel kekuatan jahat di gerbang neraka. Namun bangkitnya roh-roh jahat, membuat kekacauan kembali terjadi di kawasan tersebut.

Drama Twelve menarik perhatian pencinta drama Korea karena deretan aktor yang membintanginya. Dari Ma Dong Seok, Park Hyung Sik, Seo In Guk, Sung Dong Il, Lee Joo Bin, Go Kyu Pil, Kang Mina, Sung Yoo Bin, Ahn Ji Hye, hingga Regina Lei.

Berikut 10 aktor pemeran drama Twelve seperti dikutip dari Soompi:

1. Ma Dong Seok

Aktor laga satu ini akan berperan sebagai Tae San, pemimpin 12 malaikat yang dilambangkan dengan harimau. Sekali lagi, dia bersatu dengan malaikat lain untuk melindungi dunia manusia dari iblis yang terpasung ribuan tahun.

2. Park Hyung Sik

Park Hyung Sik akan menghidupkan karakter Ogui, malaikat yang dilambangkan dengan burung gagak, kekuatan jahat yang berhasil lepas dari segelnya.

3.Seo In Guk

Sementara Seo In Guk berperan sebagai Won Seung, malaikat dengan simbol monyet. Tak hanya dikenal sebagai penipu ulung, dia juga berambisi menggantikan Tae San sebagai pemimpin para malaikat.

4. Lee Joo Bin

Aktris Lee Joo Bin akan menjadi Mir, malaikat yang dilambangkan dengan naga. Dia menjalani hidup dengan kekuatan super yang tersegel imbas perang ribuan tahun silam.

5. Regina Lei

Aktris pendatang baru Regina Lei akan berperan sebagai sebagai Bang Wool, malaikat dengan simbol ular. Karakter ini merupakan dokter pengobatan oriental yang menyembuhkan manusia dengan kemampuan medis kunonya.