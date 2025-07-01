Jo Hye Jung Jadi Penulis Muda dalam Yumi’s Cells 3, Siap Tayang Tahun Depan

SEOUL - Aktris Jo Hye Jung dikabarkan akan bergabung dengan Kim Go Eun dan Kim Jae Won dalam drama Yumi’s Cells 3. Kabar itu kemudian ditanggapi agensi sang aktris, BH Entertainment, pada 30 Juni 2025.

“Benar, Jo Hye Jung akan membintangi Yumi’s Cells 3,” kata agensi yang juga menaungi Kim Go Eun tersebut seperti dikutip dari JTBC Entertainment, pada Selasa (1/7/2025).

Jo Hye Jung jadi penulis muda dalam drama Yumi's Cells 3. (Foto Instagram/@haejung_c)

Jo Hye Jung akan berperan sebagai Na Hee, seorang penulis muda yang sangat mengagumi dan menjadikan Yumi sebagai idola. Drama ini menjadi proyek terbaru Hye Jung di layar kaca setelah Our Blues, pada 2022.

Diadaptasi dari webtoon populer dengan judul yang sama, Yumi’s Cells bercerita tentang Yumi (Kim Go Eun), seorang pekerja kantoran biasa dan sel-sel dalam otaknya.

Disuguhkan dalam konsep animasi, penonton akan bisa melihat bagaimana sel-sel otak Yumi tersebut memengaruhi tindakan, pemikiran, perasaan, bahkan keputusannya.