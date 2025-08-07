Shin Hye Sun dan Gong Myung Jadi Auditor dalam Drama Secret Audit

Shin Hye Sun dan Gong Myung Jadi Auditor dalam Drama Secret Audit. (Foto: SARAM/Cine21)

SEOUL - Shin Hye Sun kembali ke layar kaca dengan membintangi drama baru tVN, Secret Audit. Dia akan adu akting dengan Gong Myoung, Kim Jae Wook, dan Hong Hwa Yeon dalam drama itu.

Mengusung genre komedi romantis, Secret Audit bercerita tentang Joo In Ah (Shin Hae Sun), seorang direktur audit yang menyimpan sebuah rahasia.

Direktur perempuan termuda di perusahaannya itu dikenal karena ketegasannya. Dia tak sungkan menyingkirkan siapa saja yang menentang dan menghalangi jalannya.

Joo In Ah tidak memberi ruang untuk kesalahan dalam pekerjaan. Namun kehidupan profesionalnya menjadi berantakan setelah dia berhadapan dengan Noh Ki Joon (Gong Myoung).

Dikenal sebagai auditor ulang, kehidupan Noh Ki Joon yang damai berubah setelah kedatangan Joo In Ah. Dia dipindahkan dari Tim Audit 1 ke Tim Audit 3 yang bermasalah.

Sementara Kim Jae Wook akan berperan sebagai Jeon Jae Yeol, anak konglomerat generasi ketiga yang menyembunyikan rasa hampanya lewwat tampilan fisiknya yang sempurna.

Jeon Jae Yeol adalah pria yang meninggalkan kehidupan asmara demi memenangkan 'peperangan' untuk menjadi penerus tahta keluarga.