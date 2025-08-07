Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Shin Hye Sun dan Gong Myung Jadi Auditor dalam Drama Secret Audit

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |08:30 WIB
Shin Hye Sun dan Gong Myung Jadi Auditor dalam Drama <i>Secret Audit</i>
Shin Hye Sun dan Gong Myung Jadi Auditor dalam Drama Secret Audit. (Foto: SARAM/Cine21)
SEOUL - Shin Hye Sun kembali ke layar kaca dengan membintangi drama baru tVN, Secret Audit. Dia akan adu akting dengan Gong Myoung, Kim Jae Wook, dan Hong Hwa Yeon dalam drama itu.

Mengusung genre komedi romantis, Secret Audit bercerita tentang Joo In Ah (Shin Hae Sun), seorang direktur audit yang menyimpan sebuah rahasia.

Shin Hye Sun Akui Sempat Tak Pede dengan Tinggi Badannya
Shin Hye Sun dan Gong Myung Jadi Auditor dalam Drama Secret Audit.

Direktur perempuan termuda di perusahaannya itu dikenal karena ketegasannya. Dia tak sungkan menyingkirkan siapa saja yang menentang dan menghalangi jalannya. 

Joo In Ah tidak memberi ruang untuk kesalahan dalam pekerjaan. Namun kehidupan profesionalnya menjadi berantakan setelah dia berhadapan dengan Noh Ki Joon (Gong Myoung). 

Dikenal sebagai auditor ulang, kehidupan Noh Ki Joon yang damai berubah setelah kedatangan Joo In Ah. Dia dipindahkan dari Tim Audit 1 ke Tim Audit 3 yang bermasalah.

Gong Myung Resmi Memulai Wajib Militer
Shin Hye Sun dan Gong Myung Jadi Auditor dalam Drama Secret Audit.

Sementara Kim Jae Wook akan berperan sebagai Jeon Jae Yeol, anak konglomerat generasi ketiga yang menyembunyikan rasa hampanya lewwat tampilan fisiknya yang sempurna.

Jeon Jae Yeol adalah pria yang meninggalkan kehidupan asmara demi memenangkan 'peperangan' untuk menjadi penerus tahta keluarga. 

 

