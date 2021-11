JAKARTA – Konten Vision+ melingkupi banyak genre seperti drama, thriller, action, hingga animasi. Dengan konten selengkap itu, tentunya ada beberapa yang menjadi favorit para pengguna.

“Vision+ memiliki cluster konten yang berguna untuk memudahkan para pengguna untuk mencari konten yang ingin ditonton. Salah satunya adalah cluster yang menampilkan konten teratas yang sering ditonton atau yang menjadi favorit para pengguna. Di pekan ini ada 3 konten yang kami rekomendasikan untuk Anda yang belum menonton dan sayang apabila dilewatkan,” ungkap Clarissa Tanoesoedibjo, Managing Director Vision+.

Konten pertama yang menjadi 3 teratas pekan ini adalah drama Korea Reply 1988 yang menceritakan tentang lima sahabat serta keluarganya yang bertetangga pada tahun 1988. Ada Duk-Sun, anak ranking ke-999 di sekolahnya yang tinggal sederhana bersama orangtuanya dan kedua saudaranya.

Kemudian ada Jung-Hwan si penggemar sepak bola, Sun-Woo si anak emas yang tinggal bersama Ibunya dan adik perempuannya, Dong-Ryong yang tidak ingin melanjutkan sekolahnya, dan Taek yang drop out dari SMA.

Selanjutnya ada sinetron Indonesia 7 Manusia Harimau. Berlatar tempat di sebuah desa di Bengkulu, Gumara (Samuel Zylgwyn) kembali ke tempat lahir ayahnya dan mempelajari tentang ilmu harimau.

Ternyata ia merupakan salah satu manusia harimau generasi ke-4. Walaupun awalnya ia menganggap itu hanya sebagai mitos belaka, Gumara kemudian mengalami peristiwa-peristiwa aneh di desa itu.

Selanjutnya menjadi daftar terakhir 3 teratas pekan ini adalah docuseries Vision+ Originals yang berjudul Once Upon a Time in Chinatown. Dipandu oleh Zack Lee dan Tirta Lie sebagai host, penonton akan belajar lebih banyak tentang tujuh restoran legendaris kota Chinatown Jakarta, seperti Bakmi Acang, Siauw A Tjiap, Lomie Amen Pinangsia, dan banyak lagi.

Pemilik restoran akan menceritakan banyak hal tentang sejarah serta perjuangan mereka mempertahankan restoran hingga kisah inspiratif yang belum pernah diungkapkan kepada siapa pun sebelumnya.

Untuk menikmati 3 konten teratas tersebut dan mengakses semua konten yang ada di Vision+, pengguna dapat meng- upgrade akunnya menjadi Vision+ Premium dengan membeli paket mulai dari Rp10.000 untuk berlangganan selama 7 hari.