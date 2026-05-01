Ahmad Dhani Spill Dokumen Diduga Putusan Cerainya dengan Maia Estianty, Siap Buka-bukaan?

JAKARTA - Ahmad Dhani kembali menjadi perhatian publik usai mengaku siap menunjukkan berkas yang diduga berkaitan dengan dugaan putusan pengadilan terkait perceraian masa lalunya dengan Maia Estianty.

Namun, Dhani menegaskan dirinya belum akan membuka dokumen tersebut dalam waktu dekat. Melalui unggahan di Instagram pribadinya, ia meminta awak media untuk bersabar karena saat ini fokus mendampingi keluarga menjelang proses persalinan Alyssa Daguise, istri dari Al Ghazali.

“WARTAWAN SABAR DULU YA… ini saya lagi mau nemenin Alysha LAHIRAN. Nemenin suami AL siap siaga,” tulis Ahmad Dhani dalam unggahan Instagram miliknya.

Pernyataan tersebut langsung menjadi sorotan di media sosial. Banyak warganet menilai Dhani sengaja menunda pembukaan dokumen agar tidak mengganggu momen bahagia keluarga yang tengah menantikan kelahiran anak Al Ghazali dan Alyssa Daguise.