Sinopsis Sinetron Terikat Janji Eps 27: Konflik Davina-Jihan Memanas

JAKARTA - 'Terikat Janji' tayang hari ini pukul 19.00 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Arya Saloka (Sena), Asha Assuncao (Davina), Fendy Chow (Dipa), Yoriko Angeline (Jihan), Rizky Hanggono (Novan), Kinaryosih (Mayang), Virnie Ismail (Veronica), Ibob Tarigan (Dion), Rizky Djanbi (Reza), Oding Siregar (Prama) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Konflik antara Davina dan Jihan semakin memanas setelah insiden lem di gagang pintu. Jihan berusaha menutupi kesalahannya dengan memutarbalikkan fakta dan menuduh Davina sebagai pelaku.

Sementara itu, Novan mulai mencari kebenaran melalui rekaman CCTV, menandakan bahwa konflik keluarga ini belum selesai dan justru akan berkembang lebih jauh.

Di sisi lain, alur investigasi semakin dalam ketika Sena dan Dion mulai menghubungkan kasus keracunan dengan berbagai petunjuk baru.

Mereka menemukan indikasi mencurigakan dari hubungan Farhan dengan Lidya, serta adanya ancaman berupa surat kaleng. Penemuan ponsel milik Desi menjadi titik penting karena diduga menyimpan potongan puzzle yang hilang dari kasus

tersebut.