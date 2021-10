JAKARTA- Episode ketiga Vision+ Original Series Once Upon a Time in Chinatown mengulas cerita Restoran Siauw A Tjiap, restoran di kawasan Kota Tua Jakarta yang berdiri hampir satu abad, tepatnya sejak tahun 1923.

Sampai sekarang makanan yang disajikan tetap konsisten khas Haka yang telah disesuaikan dengan lidah orang Indonesia. Saat mengunjungi restoran legendaris satu ini, Zack Lee, host acara ini, berbincang dengan Indra Wijaya, generasi ke-4 pemilik Restoran Siauw A Tjiap.

Indra mengungkapkan sejarah dan perjuangan keluarganya dalam mempertahankan rumah makan tersebut. Indra juga menceritakan tentang berbagai macam situasi dan halangan yang dilampaui olehnya serta keluarganya.

Seperti ketika memilih penerus Siauw A Tjiap, Indra mengaku awalnya tidak ingin melanjutkan bisnis orangtuanya tersebut. Tetapi, karena rasa kasih sayangnya kepada keluarganya dia bertekad untuk meneruskan usaha restoran itu, sehingga menolak tawaran kerja di tempat yang lain.

"Yang paling penting bagi saya adalah keluarga. Harta, seberapa pun banyaknya, akan saya tolak jika jauh dari keluarga," ujar Indra.