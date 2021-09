JAKARTA- Aktris Clairine Clay mengunggah foto bersama kekasihnya, Joshua Suherman. Keduanya terlihat sama-sama menggunakan baju putih dalam foto tersebut.

Menariknya, melalui keterangan gambar Clairine Clay mengisyaratkan dirinya dan sang kekasih akan segera menikah. “Otw pelaminan,” tulis @clairineclay di Instagram seperti dikutip Minggu (26/9/2021).





BACA JUGA:

- Dapat Beasiswa Kuliah Sampai S2, Dinar Candy: Ospek Dong Senior

- Pre-Order Album Baru SEVENTEEN Capai 1,4 Juta dalam Sehari

Tidak hanya sampai disitu, Joshua Suherman juga mengunggah foto yang sama. Bedanya Clairine dengan bacgorund mobil, sementara dirinya dengan latar belakang rumah. Dia juga meminta doa restu untuk kelangsungan kisah cintanya.

“Lo punya 2 sifat buruk tapi punya 3 sifat baik, you still win the game. Mohon doa restu!,” tulis @jojosuherman di Instagram.

Seperti diketahui, Clarine Clay dan Joshue Suherman tampaknya akan segera menikah tahun ini. Meskipun demikian, masih belum diketahui kapan tepatnya mereka akan meresmikan hubungan mereka. Sebelumnya, Joshua juga telah melamar kekasihnya itu pada awal Maret 2021.

(nit)