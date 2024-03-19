Hamil 5 Bulan, Clairine Clay dan Joshua Suherman Umumkan Jenis Kelamin Anak Pertama

JAKARTA - Pasangan Joshua Suherman dan Clairine Clay tengah menantikan kehadiran anak pertama mereka.

Saat ini usia kandungan Clairine Clay sudah menginjak usia 5 bulan. Jenis kelamin anak mereka juga sudah terlihat.

Clairine Clay mengungkapkan bahwa jenis kelamin anak pertamanya yaitu laki-laki.

"Anak aku sama Jojo cowok. Aku pernah sebut cuma tidak pernah gamblang anak kami adalah boy. Enggak pernah,” kata Clairine Clay di Mampang, Jakarta Selatan, Senin (18/3/2024).

BACA JUGA: Joshua Suherman Bagikan Kabar Kehamilan Clairine Clay

Joshua Suherman atau akrab disapa Jojo menambahkan bahwa ia dan sang istri tahu jenis kelamin sangat anak bukan dari USG, melainkan dari hasil tes darah.