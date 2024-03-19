Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Hamil 5 Bulan, Clairine Clay dan Joshua Suherman Umumkan Jenis Kelamin Anak Pertama

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |12:12 WIB
Hamil 5 Bulan, Clairine Clay dan Joshua Suherman Umumkan Jenis Kelamin Anak Pertama
Joshua Sueherman dan Clairine Clay umumkan jenis kelamin sang anak (Foto: IG Clay)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Joshua Suherman dan Clairine Clay tengah menantikan kehadiran anak pertama mereka.

Saat ini usia kandungan Clairine Clay sudah menginjak usia 5 bulan. Jenis kelamin anak mereka juga sudah terlihat.

Clairine Clay mengungkapkan bahwa jenis kelamin anak pertamanya yaitu laki-laki.

"Anak aku sama Jojo cowok. Aku pernah sebut cuma tidak pernah gamblang anak kami adalah boy. Enggak pernah,” kata Clairine Clay di Mampang, Jakarta Selatan, Senin (18/3/2024).

Hamil 5 Bulan, Clairine Clay dan Joshua Suherman Umumkan Jenis Kelamin Anak Pertama

Joshua Suherman atau akrab disapa Jojo menambahkan bahwa ia dan sang istri tahu jenis kelamin sangat anak bukan dari USG, melainkan dari hasil tes darah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/27/33/3099255/joshua_suherman-A5Tz_large.jpg
Clairine Clay Rayakan 3 Tahun Pernikahan dengan Joshua Suherman: Kalau Bukan Jojo, Aku Mungkin Gagal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/33/3038111/joshua_suherman-R0w3_large.jpg
Selamat! Joshua Suherman dan Clairine Clay Dikaruniai Anak Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/19/33/2997896/joshua-suherman-dan-clairine-clay-debat-di-kolom-komentar-gegara-foto-usg-KWYMnPMNSg.jpg
Joshua Suherman dan Clairine Clay Debat di Kolom Komentar Gegara Foto USG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/16/33/2996375/clairine-clay-ngidam-foto-di-bawah-air-terjun-joshua-suherman-beri-pujian-t9p3AFFaM8.jpg
Clairine Clay Ngidam Foto di Bawah Air Terjun, Joshua Suherman Beri Pujian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/19/33/2985406/joshua-suherman-dan-clairine-clay-sepakat-tak-baby-sitter-untuk-asuh-anak-pertama-xkfbSkTVcB.jpg
Joshua Suherman dan Clairine Clay Sepakat Tak Baby Sitter untuk Asuh Anak Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/33/2967815/joshua-suherman-bagikan-kabar-kehamilan-clairine-clay-igBXiM76bn.jpg
Joshua Suherman Bagikan Kabar Kehamilan Clairine Clay
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement