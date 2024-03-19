JAKARTA - Pasangan Joshua Suherman dan Clairine Clay tengah menantikan kehadiran anak pertama mereka.
Saat ini usia kandungan Clairine Clay sudah menginjak usia 5 bulan. Jenis kelamin anak mereka juga sudah terlihat.
Clairine Clay mengungkapkan bahwa jenis kelamin anak pertamanya yaitu laki-laki.
"Anak aku sama Jojo cowok. Aku pernah sebut cuma tidak pernah gamblang anak kami adalah boy. Enggak pernah,” kata Clairine Clay di Mampang, Jakarta Selatan, Senin (18/3/2024).
Joshua Suherman atau akrab disapa Jojo menambahkan bahwa ia dan sang istri tahu jenis kelamin sangat anak bukan dari USG, melainkan dari hasil tes darah.