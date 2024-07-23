Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Selamat! Joshua Suherman dan Clairine Clay Dikaruniai Anak Pertama

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 23 Juli 2024 |09:02 WIB
Selamat! Joshua Suherman dan Clairine Clay Dikaruniai Anak Pertama
Selamat! Joshua Suherman dan Clairine Clay Dikaruniai Anak Pertama (Foto: IG Joshua Suherman)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Joshua Suherman dan Clairine Clay yang datang dengan kabar bahagia. Mereka baru saja dikaruniai anak pertama. Kabar bahagia ini dibagikan langsung oleh keduanya melalui instagram pribadi masing-masing.

Dalam unggahan mereka, Jojo dan Clay membagikan beberapa momen sebelum melahirkan hingga mereka untuk pertama kalinya bertemu sang buah hati. Jojo tampak setia mendampingi sang istri saat proses persalinan. Momen hangat saat keluarga menyambut kelahiran anak pertama mereka juga dibagikan oleh Jojo dan Clay. 

Selamat! Joshua Suherman dan Clairine Clay Dikaruniai Anak Pertama
Selamat! Joshua Suherman dan Clairine Clay Dikaruniai Anak Pertama

Sementara di Instagram Clay, dia langsung membagikan potret yang memperlihatkan wajah anak laki-lakinya itu dan mengungkap nama lengkap dari anak mereka,  Elio B. Suherman.

"We will love you forever, Elio B. Suherman," tulis Clarine Clay dikutip dari instagram @clairineclay, Selasa (23/7/2024).

