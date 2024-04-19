Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Joshua Suherman dan Clairine Clay Debat di Kolom Komentar Gegara Foto USG

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |13:05 WIB
Joshua Suherman dan Clairine Clay Debat di Kolom Komentar Gegara Foto USG
Joshua Suherman dan Clairine Clay debat di kolom komentar (Foto: Instagram/clairineclay)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Joshua Suherman dan Clairine Clay tengah menantikan momen kelahiran anak pertama mereka. Bahkan saking antusiasnya, baru-baru ini Clay pun membagikan potret USG bayinya lewat akun instagram miliknya.

Dalam unggahan tersebut, perempuan 28 tahun itu menunjukkan wajah bayinya mulai terbentuk. Mengikuti unggahannya, ia pun tampak mengomentari kelakuan sang bayi di dalam perut.

"Slide ke-2 kok udah srimulat? hadah hadah hadahh," tulis Clairine Clay dalam akun instagram miliknya @clairineclay dikutip pada Jumat (19/4/2024).

Unggahan yang dibagikan Clay pun langsung dikomentari oleh Joshua Suherman. Melalui kolom komentar, bintang film Joshua Oh Joshua ini mengajak semua netizen mengakui kalau bayi dikandungan sang istri itu mirip dengan dirinya.

USG anak Joshua Suherman

Joshua Suherman dan Clairine Clay debat di kolom komentar (Foto: Instagram/clairineclay)

"Ayo semua akui saja, ini mirip bgt bapaknya kannnn?," ucap Joshua Suherman sambil menambahkan emot kacamata.

Tak berselang lama, Clay pun langsung membalas komentar suaminya, Bahkan ia menegaskan bahwa bayi di dalam kandungannya sangat mirip dengannya.

"MIRIP AKU," timpal Clairine Clay sembari menambahkan emot marah.

Bukan hanya Joshua dan Clay, rupanya sebagian netizen juga saling berkomentar dan menyebut bayi dikandungan Clay mirip dengan bapaknya. Namun adapula mengaku kalau bayi dikandungan Clay mirip dengan ibunya.

Halaman:
1 2
