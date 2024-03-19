Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Joshua Suherman dan Clairine Clay Sepakat Tak Baby Sitter untuk Asuh Anak Pertama

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |19:05 WIB
Joshua Suherman dan Clairine Clay Sepakat Tak Baby Sitter untuk Asuh Anak Pertama
Joshua Suherman dan Clairine Clay sepakat tak pakai jasa baby sitter (Foto: Instagram/clairineclay)
A
A
A

JAKARTA - Joshua Suherman dan Clairine Clay tak lama lagi akan memiliki anak pertama dan berjenis kelamin laki-laki. Sebagai calon orang tua, Jojo dan Clay pun mengaku sepakat ingin mengasuh anak pertama mereka tanpa bantuan baby sitter. 

"Kita sih enggak tahu ya, seribet apa nanti. Tapi rencananya sebisa mungkin kayak gitu (urus anak sendiri)," kata Joshua Suherman di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Meski begitu, bintang film Yowis Ben ini tetap berjaga-jaga soal kehadiran baby sitter kelak. Bahkan dia dan sang istri juga sudah menyiapkan kamar asisten rumah tangga. 

"Kamar ART ada di rumah, cuma jaga-jaga kalau misalnya perlu bantuan gitu. Tapi sejauh ini dia kalo ngomong, kalau bisa enggak," ungkap Joshua Suherman.

Joshua Suherman dan Clairine Clay

Joshua Suherman dan Clairine Clay sepakat tak pakai jasa baby sitter (Foto: Instagram/clairineclay)

 

Ditambah lagi sang istri juga termasuk perempuan yang mandiri. Menariknya, Clay juga diakui Jojo mau bersih-bersih rumah sendirian.

Halaman:
1 2
