Clairine Clay Rayakan 3 Tahun Pernikahan dengan Joshua Suherman: Kalau Bukan Jojo, Aku Mungkin Gagal (Foto: IG Clairine)

JAKARTA - Clairine Clay memperingati tiga tahun pernikahannya dengan Joshua Suherman. Momen spesial ini ia bagikan melalui akun Instagram pribadinya, lengkap dengan beberapa foto pernikahannya yang dibuat dalam nuansa hitam putih.

Clairine mengungkapkan rasa syukur mendalam atas pernikahannya dengan Joshua, yang akrab disapa Jojo.

"6 tahun kenal, 3 tahun menikah, bersyukur dikasih Tuhan jodoh seperti Jojo," tulis Clairine di akun Instagram @clairineclay, Kamis (26/12/2024).

Bagi Clairine, Jojo adalah sosok yang sangat berarti dalam hidupnya. Ia bahkan merasa Jojo adalah kekuatan utama yang membuatnya mampu menghadapi berbagai tantangan hidup.

"Entah berapa kali terpikir di kepala, 'kalau bukan Jojo, kayaknya aku bakal gagal di banyak hal.' Jojo yang selama ini bikin aku kuat hadapi apa pun. Jojo yang mungkin nggak romantis dengan bunga dan hadiah, tapi romantis dengan selalu mengutamakan kebahagiaanku," ungkap Clairine.

Lebih lanjut, Clairine memaparkan sifat-sifat unik suaminya yang menurutnya justru menunjukkan sisi romantis dalam versi Jojo sendiri.

"Jojo mungkin nggak pernah bisa multitasking, tapi selalu bisa mengisi kekuranganku. Jojo yang mungkin nggak pandai dengan kata-kata, tapi selalu berhasil nenangin dan nguatin aku dengan caranya sendiri. Jojo yang mungkin nggak se-clingy aku, tapi nggak pernah kasih ruang untuk aku curiga akan hal apa pun," ungkapnya dengan penuh kagum.