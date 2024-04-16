Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Clairine Clay Ngidam Foto di Bawah Air Terjun, Joshua Suherman Beri Pujian

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |10:35 WIB
Clairine Clay Ngidam Foto di Bawah Air Terjun, Joshua Suherman Beri Pujian
Joshua Suherman puji Clairine Clay yang ngidam foto di air terjun (Foto: Instagram/clairineclay)
JAKARTA - Pasangan Joshua Suherman dan Clairine Clay tengah menantikan kehadiran anak pertama mereka. Kini, Joshua sebagai suami pun mulai menuruti ngidam yang diinginkan oleh sang istri, demi calon buah hatinya yang disebut berjenis kelamin laki-laki.

Menariknya, bintang film Yowis Ben ini memberikan pujian pada sang istri lantaran sejak trimester awal Clairine selalu kuat. Bahkan hingga usia kandungannya kini sudah memasuki usia 5 bulan kehamilan.

"Bumil yang strong, kuat dari awal hamil," tulis Joshua Suherman, di Instagram pribadinya @jojosuherman, Senin (15/4/2024).

Tak hanya kuat, pria yang akrab disapa Jojo itu mengatakan bahwa Clairine Clay mengalami masa-masa ngidam. Namun masih dalam batas wajar.

Joshua Suherman dan Clairine Clay

Joshua Suherman puji Clairine Clay yang ngidam foto di air terjun (Foto: Instagram/clairineclay)

"Dan yang penting ngidamnya masih dalam batas wajar," tambah Joshua Suherman.

Salah satunya, Clairine Clay hanya ngidam foto di bawah air terjun, seperti foto yang dibagikan Jojo di Instagram.

"Bahkan bumil paling cuma ngidam foto di bawah air terjun begini," pungkas Joshua Suherman.

