SEOUL - Aktris My Roommate is a Gumiho, Kang Han Na dikabarkan mendapat tawaran drama baru. Dia dikabarkan akan beegabung dengan Jang Hyuk dan Lee Joon dalam Red Heart.

"Kang Han Na terpilih menjadi pemeran utama wanita bernama Yoo Jung dalam drama saeguk (sejarah) yang akan tayang tahun depan tersebut," ujar sumber dalam industri hiburan seperti dikutip dari Soompi, Rabu (28/7/2021).

Namun, pemberitaan tersebut kemudian diklarifikasi oleh agensi sang aktris, KeyEast Entertainment. "Dia mendapat tawaran tersebut dan masih mempertimbangkannya dengan positif," tutur agensi itu.

Drama saeguk Red Heart berkisah tentang Lee Tae yang naik tahta menjadi Raja Joseon dan mendambakan kerajaan absolut. Artinya, raja memegang kekuasaan penuh atas pemerintahan.

Peran Lee Tae ini akan dibintangi oleh Lee Joon. Dia mendapatkan kekuasaannya dengan menyingkirkan Park Kye Won dan sekutunya. Aktor Jang Hyuk akan berperan sebagai Kye Won, seteru sang raja.

Semantara Kang Han Na digaet untuk menghidupkan peran Yoo Jung, perempuan yang melakukan apapun sesuka hatinya. Lee Tae kemudian memilih Yoo Jung sebagai putri mahkota dengan mengancam akan menghancurkan keluarganya.

Naskah Red Heart akan ditulis oleh Park Pil Joo, sosok di balik skenario apik drama First Love Again dan Marry Me Now. Rencananya, KBS 2TV akan menayangkan drama tersebut pada semester I-2022.*

