SEOUL - Drama baru tvN, Bulgasal resmi mengumumkan daftar pemerannya, pada 17 Maret 2021. Drama fantasi ini berkisah tentang dua karakter utama.

Pertama, seorang perempuan yang telah melewati reinkarnasi berkali-kali selama 600 tahun dan mengingat semua kehidupannya di masa lalu. Karakter kedua, seorang pria yang hidup selama lebih dari 600 tahun sebagai bulgasal.

Makhluk mitologi itu dikenal mengisap darah manusia dan dikutuk dengan hidup abadi. Lee Jin Wook akan berperan sebagai Dan Hwal, bulgasal yang 600 tahun lalu hidup sebagai manusia.

Di era Joseon, dia merupakan petinggi militer yang menyelesaikan misinya dalam menumpas sisa-sisa dinasti sebelumnya. Kwon Nara dipercaya menghidupkan lakon Min Sang Un, mantan bulgasal yang bereinkarnasi menjadi manusia.

Setelah kehilangan ibu dan saudara kembarnya di tangan seorang pembunuh, Min Sang Un melarikan diri bersama adik bungsunya, Min Sa Ho. Sejak itu, dia selalu hidup dengan bersembunyi dan menutup diri.

Lee Joon menjadi aktor selanjutnya yang terlibat dalam drama ini. Dia akan berperan sebagai Ok Eul Tae, bulgasal lainnya yang menjalani hidup abadi selama berabad-abad dan menggunakan kekayaannya untuk mengontrol politisi, pebisnis, dan media.

Dengan ketampanan dan karismanya, Ok Eul Tae menjadi salah satu figur paling berkuasa di Korea Selatan. Aktris Gong Seung Yeon juga akan bergabung dalam drama ini dengan berperan sebagai Dan Sol, mantan istri Dan Hwal. Dia menikahi pria itu karena permintaan sang ayah.

Jung Jin Young, Park Myung Shin, Kim Woo Seok ‘UP10TION’ dipastikan meramaikan daftar aktor Bulgasal yang dijadwalkan tayang tahun depan. “Kami akan menampilkan drama fantasi dengan gaya pengarahan yang menawan, skenario ciamik, dan para aktor luar biasa,” kata produser Bulgasal.

Skenario drama Bulgasal akan ditulis oleh Kwon So Ra dan Seo Jae Won, penulis di balik drama The Guest. Sementara kursi sutradara diisi oleh Jang Young Woo yang mengarahkan I Need Romance 3.*

