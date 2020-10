JAKARTA - Nora Alexandra mengeluhkan akun Instagramnya yang tak berfungsi seperti biasa. Hal itu dituliskan Nora lewat unggahan terbarunya.

"Guys maaf saya tidak bisa mengetik caption untuk postingan saya. Saya juga juga tidak bisa like bahkan komentar di IG siapapun, saya tidak paham ada apa ini?" tulis Nora di Instagram pada Senin (5/10/2020).

Perempuan berdarah Swiss-Indonesia ini tampaknya bingung. Dia curiga bahwa keanehan akun Instagramnya ini karena kebiasaannya memposting soal sang suami, Jerinx SID yang kini sedang ditahan atas kasus dugaan pencemaran nama baik.

"Apa karena saya terlalu banyak posting mengenai suami saya, Jerinx hingga para buzzer pada siap report akun saya?" ungkapnya.

Nora melanjutkan, "Atau ada alasan lain? Coba kasih paham saya dimana salah saya posting terus mengenai suami?"

Tak lama kemudian, Nora bisa menulis caption di unggahannya. Hal itu terjadi setelah dia mengikuti saran seorang netizen untuk menghapus link menandatangani petisi untuk membebaskan Jerinx.

"Saya sudah DELETE LINK TANDATANGANI PETISI JRX di bio IG saya, dan see saya bisa balas comment dan bisa like bahkan buat caption, thank you kak @ilhamsaheri," kata Nora.

Seperti diketahui, Jerinx SID ditahan oleh Polda Bali sejak 12 Agustus 2020 setelah dilaporkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) atas dugaan pencemaran nama baik. Institusi tersebut keberatan dengan cuitan Jerinx di Instagram yang menyatakan IDI adalah kacung WHO.