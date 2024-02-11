Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jerinx SID Prioritaskan Kehadiran Momongan di Ultah ke-47

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Minggu, 11 Februari 2024 |08:05 WIB
Jerinx SID Prioritaskan Kehadiran Momongan di Ultah ke-47
Jerinx SID prioritaskan kehadiran momongan di ultah ke-47 (Foto: Instagram/true_jrx)
A
A
A

JAKARTA - Musisi Jerinx SID bertambah usia. Pada Sabtu, 10 Februari kemarin, pemilik nama asli I Gede Ari Astina ini genap berusia 47 tahun.

Di hari ulang tahunnya, rupanya drummer band Superman Is Dead ini memiliki sebuah harapan. Bahkan harapannya di usia baru tersebut diungkapkannya dalam sebuah video yang diunggah oleh istrinya, Nora Alexandra.

Dalam video tersebut terlihat ulang tahunnya dirayakan secara sederhana oleh keluarga. Selain Nora, ada pula sang ibunda yang ikut merayakan hari ulang tahunnya yang ke 47.

"Tiga hal di usia saya ke-47 ini adalah memiliki buah hati. Laki-laki atau perempuan bebas, yang penting sehat. itu prioritas pertama," kata Jerinx SID.

Jerinx SID

Jerinx SID prioritaskan kehadiran momongan di ultah ke-47 (Foto: Instagram/noraalexandra)


Selain anak, Jerinx berharap bisa membangun rumah yang layak untuk keluarga besarnya. Ia pun berharap agar usia tidak menjadi penghalang baginya untuk terus berkarya.

"Kedua membangun rumah untuk keluarga, semoga bisa berhasil tahun ini. Membuat tempat tinggal yang lebih layak buat keluarga besar," jelasnya.

"Ketiga tetap produktif dalam berkarya, terutama dalam menciptakan lagu serta lebih rajin lagi bermain drum. Lebih rajin bermain drum, lebih fashioned main drum," sambungnya.

Halaman:
1 2
