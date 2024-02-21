Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jerinx Ngamuk, Nora Alexandra Kembali Dihujat Oknum Fans SID

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |08:26 WIB
Jerinx Ngamuk, Nora Alexandra Kembali Dihujat Oknum Fans SID
Jerinx SID ngamuk ke fans SID (Foto: IG Jerinx)
A
A
A

JAKARTA - Drummer Superman is Dead (SID), I Gede Ari Astina alias Jerinx, kembali konflik dengan salah satu netizen yang mengaku fans dari grupnya.

Masalah bermula saat akun @laleurhejo2077 memberi komentar pedas terkait keterlibatan istri Jerinx, Nora Alexandra, dalam single terbaru SID berjudul Cahaya Nusantara.

 BACA JUGA:

Jerinx Ngamuk, Nora Alexandra Kembali Dihujat Oknum Fans SID

Oknum fans itu kurang setuju, Nora menjadi rekan duet Jerinx dalam menyanyikan lagu tersebut karena dinilai memiliki suara pas-pasan.

"SID lebih baik tanpa Nora. Jangan Sampai fans SID bikin petisi ya Nor," tulis akun @laleurhejo2077 yang diunggah ulang akun @true_jrx milik Jerinx SID, Rabu (21/2/2024).

Hal ini tentunya membuat Jerinx naik pitam. Dia lalu meluapkan amarahnya melalui keterangan unggahan tersebut.

"Apa ya isi otak manusia-manusia b****t sok tahu macam @laleurhejo2077 ini?" tulis Jerinx.

"Apa salah istri saya @noraalexandra? kenapa kalian serang dia? dia tidak pernah minta-minta untuk diajak nyanyi oleh SID," sambungnya.

Jerinx menegaskan kalau dirinya yang mengajak Nora untuk terlibat dalam single tersebut. Pria 48 tahun itu juga menantang oknum fansnya untuk segera membuat petisi yang dimaksud.

"Faktanya justru saya yang mengajaknya terlibat. serang saya kalau beneran mau perang, sampai mati saya jabanin kalian idiot-idiot b*****t yang ngaku-ngaku fans SID," kata Jerinx.

"CATAT INI! Hari ini saya, JRX, resmi MENANTANG kalian membuat petisi terkait keterlibatan istri saya di lagu Cahaya Nusantara yang saya tulis & nyanyikan bersamanya," tambahnya.

"SEGERA bikin petisinya dan kita akan lihat siapa pecundang yang sebenar-benar nya pecundang!" lanjut drummer dengan ciri khas rambut klimis itu.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/33/3035221/nora_alexandra_dan_jerinx-QegW_large.jpg
Program Bayi Tabung yang Dijalani Jerinx SID dan Nora Alexandra Gagal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/11/33/2968534/jerinx-sid-prioritaskan-kehadiran-momongan-di-ultah-ke-47-v35GuBm2fc.jpg
Jerinx SID Prioritaskan Kehadiran Momongan di Ultah ke-47
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/03/33/2913516/nora-alexandra-ungkap-perasaannya-jelang-5-tahun-pernikahan-dengan-jerinx-sid-zAa10lSaau.jpg
Nora Alexandra Ungkap Perasaannya Jelang 5 Tahun Pernikahan dengan Jerinx SID
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/21/33/2868505/jerinx-siap-adu-jotos-dengan-uus-di-ring-tinju-demi-masa-depan-anak-saya-5xJzDrZq2t.jpg
Jerinx Siap Adu Jotos dengan Uus di Ring Tinju: Demi Masa Depan Anak Saya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/09/33/2723779/gaduh-konspirasi-jerinx-arian-seringai-beri-dukungan-ke-istri-mendiang-eben-burgerkill-y8RoTtksSr.jpg
Gaduh Konspirasi Jerinx, Arian Seringai Beri Dukungan ke Istri Mendiang Eben Burgerkill
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/09/33/2723761/pesan-menohok-istri-eben-burgerkill-untuk-jerinx-sid-v6GzQopDSF.jpg
Pesan Menohok Istri Eben Burgerkill untuk Jerinx SID
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement