Jerinx Ngamuk, Nora Alexandra Kembali Dihujat Oknum Fans SID

JAKARTA - Drummer Superman is Dead (SID), I Gede Ari Astina alias Jerinx, kembali konflik dengan salah satu netizen yang mengaku fans dari grupnya.

Masalah bermula saat akun @laleurhejo2077 memberi komentar pedas terkait keterlibatan istri Jerinx, Nora Alexandra, dalam single terbaru SID berjudul Cahaya Nusantara.

Oknum fans itu kurang setuju, Nora menjadi rekan duet Jerinx dalam menyanyikan lagu tersebut karena dinilai memiliki suara pas-pasan.

"SID lebih baik tanpa Nora. Jangan Sampai fans SID bikin petisi ya Nor," tulis akun @laleurhejo2077 yang diunggah ulang akun @true_jrx milik Jerinx SID, Rabu (21/2/2024).

Hal ini tentunya membuat Jerinx naik pitam. Dia lalu meluapkan amarahnya melalui keterangan unggahan tersebut.

"Apa ya isi otak manusia-manusia b****t sok tahu macam @laleurhejo2077 ini?" tulis Jerinx.

"Apa salah istri saya @noraalexandra? kenapa kalian serang dia? dia tidak pernah minta-minta untuk diajak nyanyi oleh SID," sambungnya.

Jerinx menegaskan kalau dirinya yang mengajak Nora untuk terlibat dalam single tersebut. Pria 48 tahun itu juga menantang oknum fansnya untuk segera membuat petisi yang dimaksud.

"Faktanya justru saya yang mengajaknya terlibat. serang saya kalau beneran mau perang, sampai mati saya jabanin kalian idiot-idiot b*****t yang ngaku-ngaku fans SID," kata Jerinx.

"CATAT INI! Hari ini saya, JRX, resmi MENANTANG kalian membuat petisi terkait keterlibatan istri saya di lagu Cahaya Nusantara yang saya tulis & nyanyikan bersamanya," tambahnya.

"SEGERA bikin petisinya dan kita akan lihat siapa pecundang yang sebenar-benar nya pecundang!" lanjut drummer dengan ciri khas rambut klimis itu.

