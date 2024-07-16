Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Program Bayi Tabung yang Dijalani Jerinx SID dan Nora Alexandra Gagal

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 16 Juli 2024 |18:05 WIB
Program Bayi Tabung yang Dijalani Jerinx SID dan Nora Alexandra Gagal
Program Bayi Tabung yang Dijalani Jerinx SID dan Nora Alexandra Gagal (Foto: Instagram/noraalexandra)
JAKARTA - I Gede Ari Astina alias Jerinx Superman Is Dead (SID) belum lama ini menjalani menjalani program bayi tabung bersama sang istri, Nora Alexandra. Hal tersebut dilakukan lantaran keduanya ingin memiliki momongan setelah kurang lebih 5 tahun menikah.


Nora Alexandra pun mengungkap bahwa program bayi tabung yang sempat dijalani ternyata mengalami kegagalan. Nora pun meyakini jika kegagalan tersebut menjadi yang terbaik karena merupakan takdir Tuhan yang telah digariskan.

"IVF kami (Nora dan Jerinx) gagal, percaya karena Tuhan belum berkehendak," kata Nora Alexandra melalui pesan singkat, Senin, 15 Juli 2024.

Program Bayi Tabung yang Dijalani Jerinx SID dan Nora Alexandra Gagal (Foto: Instagram/noraalexandra)


Meski demikian, Nora Alexandra dan Jerinx tak ingin menyerah begitu saja. Mereka masih akan berjuang untuk mendapatkan momongan dengan menjalankan embrio transfer.

Kini mereka masih menunggu waktu yang tepat sembari berusaha untuk mengurangi kesibukan dan fokus pada program hamil. Sebab, Nora dan Jerinx saat ini tengah disibukkan dengan karier yang dijalani masing-masing. Sebab, program bayi tabung mengharuskan pasangan suami istri dalam keadaan sehat dan memiliki waktu istirahat yang cukup.

"Dan kami masih tetap berjuang akan kembali menjalankan embrio transfer ( ET ) lagi nantinya tapi menunggu jadwal yang pas, karena Nora pribadi sedang sibuk endorsement, ngonten untuk channel YouTube, dan sibuk bentuk badan (alias) olahraga. Begitu juga dengan Jerinx sibuk konser dengan SID dan Devildice. Karena kalau IVF itu benar-benar harus rehat untuk Noranya," sambungnya.

 

