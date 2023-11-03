Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nora Alexandra Ungkap Perasaannya Jelang 5 Tahun Pernikahan dengan Jerinx SID

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |05:01 WIB
Nora Alexandra Ungkap Perasaannya Jelang 5 Tahun Pernikahan dengan Jerinx SID
Nora Alexandra ungkap perasaan jelang 5 tahun pernikahannya dengan Jerinx (Foto: Instagram/noraalexandra)
A
A
A

JAKARTA - Pada 12 November mendatang, pasangan Nora Alexandra dan Jerinx SID akan merayakan hari ulang tahun pernikahan mereka yang kelima. Jelang anniversarynya, Nora pun tampak membuat unggahan spesial sekaligus mengenang lika-liku yang terjadi di dalam rumah tangganya dengan drummer Superman Is Dead tersebut.

Seperti diketahui, selama lima tahun menikah dengan Jerinx, ada banyak permasalahan yang terjadi. Bukan hanya soal hukum yang harus dihadapi, tetapi juga hubungan mereka dengan teman sampai kemunculan ramalan buruk.

Diakui Nora, pada awal pernikahannya dengan Jerinx, ada banyak orang-orang terdekat mereka yang menjelek-jelekannya. Beruntung, Jerinx tetap mempercayai Nora meski ada banyak rekannya yang berkata buruk tentang perempuan 28 tahun itu.

"Gak terasa 12 Nov ini genap 5 tahun bersama pria ini. Jadi ingat dulu awal2 pacaran sama dia buanyak banget yg gosipin buruk soal Nora, sampai si pria ini mempersunting aku jadi istri, ada aja teman si pria ini yg julid dan benci ke aku tanpa sebab akibat," ujar Nora di unggahannya.

Nora Alexandra dan Jerinx

"DRAMA A***R temannya! Maksa banget si pria ini biar gak ama Nora, apa boleh buat si pria lebih tahu Nora dan si teman wanita yg jealous sama aku didepak deh, kayaknya dia emang gak suka deh JRX nikah," sambungnya.

Bukan cuma itu, Nora juga sempat menyinggung soal prediksi beberapa peramal soal rumah tangganya. Pasalnya segala ramalan buruk soal rumah tangganya dengan Jerinx hingga kini sama sekali tidak terbukti.

"Terus ada pula yg ala2 jadi paranormal, bilang kalau Nora nikah demi HARTA LAH, TERBUKTI TIDAK BENAR! Bilang pernikahan kami gak bakal awet lah, TIDAK BENAR JUGA!" ujar Nora.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
