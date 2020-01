LOS ANGELES - Aktor legendaris Al Pacino masuk jajaran nominasi Academy Awards ke-92 atas perannya di film The Irishman. Ini menjadi oase, setelah pria bernama lengkap Alfredo James Pacino itu itu paceklik Oscar sejak 27 tahun lalu.

Al Pacino menduduki nominasi Best Supporting Actor, ia akan bersaing dengan aktor ternama lain seperti Tom Hanks (A Beautiful Day in the Neighborhood), Anthony Hopkins (The Two Popes), Brad Pitt (Once Upon a Time in Hollywood). Serta rekannya di film serupa yaitu Joe Pesci.

Academy Awards pun memberikan apresiasi kepada Al Pacino atas prestasi tersebut. Melalui official Instagram yang diunggah pada 30 Januari, The Academy menuliskan, “Al Pacino mendapatkan nominasi Oscar pertamanya dalam 27 tahun. Untuk karyanya, The Irishman. Hoo-ah!”

Unggahan ini turut mendapat sambutan meriah, setidaknya lebih dari 38 ribu pengguna Instagram menyukai postingan ini. Mereka berharap aktor 79 tahun bisa meraih Piala Oscar 2020.

Melihat kembali perjalanan karier Al Pacino, ia memulai pekerjaan sebagai aktor sejak tahun 1967 lewat drama Awake and Sing!. Sementara debutnya di film hadir di tahun 1969 dengan membintangi Me, Natalie. Atas kerja kerasnya, Al Pacino menyabet sejumlah penghargaan termasuk pada ajang Academy Awards. Tercatat sejak tahun 1973 ia telah masuk jajaran di-8 nominasi. Namun baru pada film Scent of A Woman (1993) Paciono meraih Oscar pertama sebagai Best Actor.