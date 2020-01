LOS ANGELES – Ajang penghargaan Academy Awards 2020 kembali mengumumkan nama-nama baru yang didapuk sebagai pemberi Piala Oscar 2020. Setidaknya ada 11 selebriti Hollywood tertulis dalam unggahan official Twitter The Academy, Jumat (31/1/2020).

Mereka diantaranya; James Corden, Penelope Cruz, Beanie Feldstein, Zack Gottsagen, Diane Keaton, Shia LaBeouf, George MacKay, Steve Martin, Keanu Reeves, Maya Rudolph dan Sigourney Weaver.

Melansir Variety, beberapa nama tersebut terhubung dalam jajaran nominasi Academy Awards ke-92. Sebut saja George MacKay yang membintangi 1917, film arahan Sam Mendes ini meraih 10 nominasi dan bersaing dalam kategori utama. Seperti Best Picture, Best Director dan Best Original Screenplay.

Penélope Cruz yang terlibat di film Pain and Glory, di mana sang aktor Antonio Banderas menduduki jajaran nominasi Best Actor. Bintang asal Spanyol ini siap bersaing dengan nama hebat lain seperti Leonardo DiCaprio (Once Upon a Time in Hollywood), Adam Driver (Marriage Story), Joaquin Phoenix (Joker) dan Jonathan Pryce (The Two Popes).

Sebelumnya, telah ada nama-nama seperti Gal Gadot, Zazie Beetz, Lin-Manuel Miranda, Anthony Ramos, Mark Ruffalo, Kelly Marie Tran, Timothée Chalamet, Mindy Kaling, Will Ferrell, Julia Louis-Dreyfus, dan Kristen Wiig. "Kami sangat senang menyambut para artis berbakat ini untuk membantu perayaan (penghargaan) film tahun ini," ujar Lynette Howell Taylor dan Stephanie Allain seperti dikutip dari website resmi Oscars 2020, Kamis (30/1/2020). Para peraih Oscar di tahun lalu juga didapuk memberikan trofi Oscar. Mereka seperti Rami Malek (Aktor Terbaik), Mahershala Ali (Aktor Pendukung Terbaik), Olivia Colman (Aktris Terbaik) dan Regina King (Aktris Pendukung Terbaik). Lantas seperti apa suasana malam pemberian Piala Oscar 2020? Harap nantikan, sebab acara ini akan dihelat pada 9 Februari 2020 di Dolby Theatre, Los Angeles, Amerika Serikat.