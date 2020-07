JAKARTA - Amelia Hapsari menjadi orang Indonesia pertama yang terpilih sebagai anggota Academy Award. Ke depannya, Amelia berhak memberikan voting untuk menentukan pemenang Oscar.

Amelia bergabung dengan nama-nama yang terkenal di industri perfilman dunia. Seperti Ari Aster (Sutradara Midsommar), Choi Woo Sik (aktor Parasite), Ana De Armas (aktris Knives Out), serta sekitar 800 artis dan eksekutif lainnya. Anggota Academy Awards tahun ini berisi 45 persen perempuan, 36 persen komunitas etnis atau rasial yang kurang direpresentasi selama ini, serta 49 persen warga dari 68 negara.

Nama Amelia sebenarnya sudah dikenal dalam dunia perfilman dokumenter Tanah Air. Dia merupakan program director dari In-Docs sejak tahun 2012 dan aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan film dokumenter secara internasional.

Melalui In-Docs, Amelia bekerjasama dengan Bekraf untuk menginisiasi dan mengorganisasi Docs By the Sea pada tahun 2017. Docs By the Sea merupakan forum dokumenter internasional yang menghubungkan proyek film dokumenter Asia Tenggara dengan industri internasional.

Amelia juga sudah banyak menghasilkan karya film sebagai sutradara dan produser. Di antaranya adalah The Heroes and The Land (2001), Sharing Paradise (2005), dan Weaving Stories (2010).

Salah satu karyanya yang terbaik hingga berhasil mendapatkan penghargaan adalah Rising from Silence. Film ini sukses meraih Piala Citra untuk kategori film dokumenter pendek terbaik pada Festival Film Indonesia (FFI) 2018.

Meski terpilih sebagai juri Piala Oscar 2020, Amelia tetap menjadi kurator untuk film Dokumenter di FFI 2020. Dia akan bekerjasama dengan Alia Damaihati dan Dimas Erdhinta Pratama Putra.

