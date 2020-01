JAKARTA - Academy Awards atau Oscars selalu bermasalah dengan isu keberagaman. Sebagai ajang penghargaan tertinggi di bidang perfilman, Oscars memang selalu diharapkan bisa membawa isu-isu keberagaman di dalam setiap penyelenggaraannya.

Pada Oscars 2020, isu miskinnya keberagaman kembali mencuat. Setelah mengumumkan daftar lengkap nominasinya, tagar #OscarsAlmostSoWhite muncul di dunia maya. Tagar itu mengacu pada penyelenggaraan 2015 dan 2016 di mana Oscars tidak memasukkan satu pun aktor/sutradara kulit hitam di dalam nominasinya.

Peristiwa serupa hampir terjadi di penyelenggaraan tahun ini. Oscars nyaris terlihat terlalu putih karena para nomine didominasi oleh aktor-aktor kulit putih.

Nama Oscars diselamatkan oleh hadirnya Cynthia Erivo yang masuk dalam kategori Best Leading Actress lewat film Harriet. Sisanya, tak ada satu pun aktor kulit hitam yang akan berkompetisi.

Padahal jika ditarik ke belakang, ada beberapa nama aktris di luar kulit putih yang bisa dianggap layak masuk dalam nominasi. Sebagai contoh kita bisa melihat Lupita Nyong'o yang tampil memukau dalam film Us.

Miskinnya keberagaman di Oscars 2020 juga terlihat dalam kategori Best Director. Tanpa mengesampingkan nama-nama nomine di tahun ini, namun absennya para sutradara perempuan di tahun ini cukup menjadi sorotan. Padahal 2019 dikenal sebagai tahunnya para sutradara perempuan yang sukses mengarahkan film-film besar Hollywood.

Greta Gerwig, yang filmnya Little Women masuk dalam Best Picture, juga gagal menembus nominasi Best Director. Atau nama Marielle Heller dengan A Beautiful Day in the Neighborhood yang juga gagal masuk nominasi tahun ini.

Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) seharusnya bisa menghindari skenario penyelenggaraan Oscars seperti ini. Keberagaman di industri film sudah sepatutnya dihargai dan diapresiasi agar varian perfilman pun semakin berkembang.