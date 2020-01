JAKARTA - Film animasi garapan MNC Animation, Titus: Mystery of The Enygma telah tayang di layar bioskop Tanah Air sejak 9 Januari 2020. Liliana Tanoesoedibjo selaku Chairwoman MNC Group menggelar nonton bareng Titus : Mystery of The Enygma di kawasan Senayan, Jakarta Pusat.

Usai menonton Titus: Mystery of The Enygma, Liliana Tanoesoedibjo menjelaskan jika film animasi Titus bisa bersaing di pasar global karena memiliki kualitas internasional.

"Film ini satu kebanggaan bagi kita semua, karena kualitas dari animasi kita bisa dibawa ke internasional. Harapan saya untuk animasi Indonesia tentunya terus berkembang terus. Titus ini, bisa memberikan satu kebanggaan tersendiri bagi animasi Indonesia, sehingga dapat mempunyai kualitas seperti animasi internasional" kata Chairwoman MNC Group Liliana Tanoesoedibjo di XXI Plaza Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (16/1/2020).

MNC Animation dan MNC Pictures memastikan Titus: Mystery of the Enygma akan tayang di bioskop-bioskop di luar negeri. Sebelumnya, MNC Animation sukses dengan karakter animasi Kiko di televisi dan telah didistribusikan dan tayang di 52 negara.

Seperti diketahui Titus: Mystery of the Enygma digarap dengan penuh perhatian dan detail tinggi sehingga membutuhkan waktu 4 tahun. Buka cuma bicara kualitas, film Titus juga penuh dengan pesan positif untuk anak-anak. Dengan demikian layak untuk bisa bertarung di pasar global.

"Pesannya, dengan kegigihan, tanggung jawab dan persahabatan selalu dapat menghasilkan sesuatu yang baik. Di sini juga ditunjukkan bahwa sesuatu yang baik itu tidak gampang, tapi jika dilakukan pasti bisa menghasilkan sesuatu yang baik," ungkap Liliana Tanoesoedibjo.

Titus sendiri merupakan karakter yang diangkat dari majalah Just For Kids. Dalam film animasinya, bercerita mengenai karakter utama Titus, sang tikus tanah yang berprofesi sebagai detektif dalam memecahkan misteri. Titus diisi aktor ternama seperti Lukman Sardi mengisi suara kelinci pesulap bernama Bobit. Suara sosok utama tikus Titus diisi oleh Arbany Yasiz. Selanjutnya, Robby Purba mengisi suara karakter kucing bernama Bulpan. Untuk karakter kadal bernama Fira diisi suara oleh Ranty Maria dan spesial cameo dari Jessica Tanoesoedibjo sebagai Jessica.