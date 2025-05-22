MNC Animation HUT ke-14, Liliana Tanoesoedibjo: Terus Menghibur dan Menginspirasi

JAKARTA - MNC Animation merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) yang ke-14 di MNC Studio Tower 2, Lantai 7, kantor pusat MNC Animation, Jakarta, Kamis (22/5/2025). Perayaan tersebut turut dihadiri oleh Executive Chairwoman MNC Group yang juga Komisaris Utama MNC Animation, Liliana Tanoesoedibjo.

Lalu, turut hadir pula Jessica Tanoesoedibjo sebagai Direktur Utama MNC Animation, serta Warren Tanoesoedibjo sebagai Direktur Kreatif dan Produksi MNC Animation. Acara yang meriah ini juga dihadiri oleh para karyawan MNC Animation, yang merayakan momen spesial ini dengan doa bersama dan potong kue, hingga menggelar mini games.

Wejangan Liliana Tanoesoedibjo di HUT Ke-14 MNC Animation

Dalam kesempatan tersebut, Liliana Tanoesoedibjo lantas memberikan ucapan selamat hingga wejangan kepada seluruh keluarga besar MNC Animation yang telah berkontribusi dalam perjalanan perusahaan selama 14 tahun terakhir.

Sebagai bagian dari sambutannya, Liliana menyampaikan rasa kagum atas pencapaian MNC Animation yang semakin berkembang.

“Tentunya dari kesan saya melihat MNC Animasi yang ke-14 ini, antusiasnya sangat luar biasa. Kita melihat bahwa mereka sangat kompak, sangat punya teamwork yang bagus, jadi kita merasa bahwa MNC Animasi ini menjadi suatu wadah yang sangat positif karena mereka bekerja dengan fun. Animasi itu kan memberikan penghiburan, ya,” ujar Liliana dengan penuh semangat.

Lebih lanjut, Liliana memberikan harapan kepada MNC Animation di usia yang semakin matang ini.

“Jadi untuk MNC Animasi yang ke-14, tentunya selamat ulang tahun yang ke-14. Terus berkarya melakukan hal-hal yang baik, positif, menghibur, mendidik, dan menginspirasi. Dengan semangat ‘From Indonesia to the World’, tentunya MNC Animasi selalu memberikan prestasinya ke kancah internasional dan memberikan kebanggaan bagi Indonesia secara global,” tambahnya.

Sebagai informasi, MNC Animation yang telah berusia 14 tahun ini dikenal sebagai salah satu pionir industri animasi di Indonesia, dengan berbagai karya animasi yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mendidik dan memberikan inspirasi.

Dalam beberapa tahun terakhir, MNC Animation telah berhasil membawa karya-karyanya ke tingkat internasional, membuktikan bahwa kualitas animasi Indonesia mampu bersaing di pasar global.

Liliana Tanoesoedibjo berharap, agar MNC Animation terus berkarya dan mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional, serta semakin relevan dengan banyaknya prestasi yang telah diraih perusahaan ini.