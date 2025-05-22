Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

MNC Animation HUT ke-14, Liliana Tanoesoedibjo: Terus Menghibur dan Menginspirasi

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 22 Mei 2025 |20:07 WIB
MNC Animation HUT ke-14, Liliana Tanoesoedibjo: Terus Menghibur dan Menginspirasi
MNC Animation HUT ke-14, Liliana Tanoesoedibjo: Terus Menghibur dan Menginspirasi (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - MNC Animation merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) yang ke-14 di MNC Studio Tower 2, Lantai 7, kantor pusat MNC Animation, Jakarta, Kamis (22/5/2025). Perayaan tersebut turut dihadiri oleh Executive Chairwoman MNC Group yang juga Komisaris Utama MNC Animation, Liliana Tanoesoedibjo.

Lalu, turut hadir pula Jessica Tanoesoedibjo sebagai Direktur Utama MNC Animation, serta Warren Tanoesoedibjo sebagai Direktur Kreatif dan Produksi MNC Animation. Acara yang meriah ini juga dihadiri oleh para karyawan MNC Animation, yang merayakan momen spesial ini dengan doa bersama dan potong kue, hingga menggelar mini games.

Wejangan Liliana Tanoesoedibjo di HUT Ke-14 MNC Animation
Wejangan Liliana Tanoesoedibjo di HUT Ke-14 MNC Animation

Dalam kesempatan tersebut, Liliana Tanoesoedibjo lantas memberikan ucapan selamat hingga wejangan kepada seluruh keluarga besar MNC Animation yang telah berkontribusi dalam perjalanan perusahaan selama 14 tahun terakhir.

Sebagai bagian dari sambutannya, Liliana menyampaikan rasa kagum atas pencapaian MNC Animation yang semakin berkembang. 

“Tentunya dari kesan saya melihat MNC Animasi yang ke-14 ini, antusiasnya sangat luar biasa. Kita melihat bahwa mereka sangat kompak, sangat punya teamwork yang bagus, jadi kita merasa bahwa MNC Animasi ini menjadi suatu wadah yang sangat positif karena mereka bekerja dengan fun. Animasi itu kan memberikan penghiburan, ya,” ujar Liliana dengan penuh semangat.

Lebih lanjut, Liliana memberikan harapan kepada MNC Animation di usia yang semakin matang ini. 

“Jadi untuk MNC Animasi yang ke-14, tentunya selamat ulang tahun yang ke-14. Terus berkarya melakukan hal-hal yang baik, positif, menghibur, mendidik, dan menginspirasi. Dengan semangat ‘From Indonesia to the World’, tentunya MNC Animasi selalu memberikan prestasinya ke kancah internasional dan memberikan kebanggaan bagi Indonesia secara global,” tambahnya.

Sebagai informasi, MNC Animation yang telah berusia 14 tahun ini dikenal sebagai salah satu pionir industri animasi di Indonesia, dengan berbagai karya animasi yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mendidik dan memberikan inspirasi. 

Dalam beberapa tahun terakhir, MNC Animation telah berhasil membawa karya-karyanya ke tingkat internasional, membuktikan bahwa kualitas animasi Indonesia mampu bersaing di pasar global.

Liliana Tanoesoedibjo berharap, agar MNC Animation terus berkarya dan mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional, serta semakin relevan dengan banyaknya prestasi yang telah diraih perusahaan ini. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/33/3160166/chibicon_2025-VAri_large.jpg
MNC Animation & GAMES Bersama KLAKLIK Hadir di ChibiCon 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/206/3141192/mnc_animation-Gno7_large.jpeg
MNC Animation HUT Ke-14, Jessica Tanoesoedibjo: Semoga Makin Banyak Menciptakan Karya Anak Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/206/3141189/mnc_animation-toTn_large.jpeg
MNC Animation HUT Ke-14, Warren Tanoesoedibjo: Kita Tingkatkan Kualitas Animasi Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/206/3141177/mnc_animation_baru_saja_merayakan_hari_ulang_tahun_yang_ke_14-Z8TY_large.jpeg
Wejangan Liliana Tanoesoedibjo di HUT Ke-14 MNC Animation
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/04/206/3101415/film_zanna-u8JE_large.jpg
Keseruan Anak-Anak Nobar Film ZANNA Whisper of Volcano Isle di Liburan Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/04/206/3101413/film_zanna-W6ef_large.jpg
Alya Nurshabrina Antusias Nobar Film ZANNA Whisper of Volcano Isle Bersama Anak-Anak
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement