JAKARTA - Titus: Mystery of The Enygma masih tayang di bioskop Indonesia. Namun, Liliana Tanoesoedibjo, Executive Chairwoman of MNC Group sudah berniat membuat serial televisi.

Animasi Titus dinilai bisa memberikan variasi tontonan kepada anak-anak Indonesia. Mengingat semakin sedikitnya tayangan untuk mereka di televisi.

"Melihat kualitas dari animasi dan segi cerita. Kenapa enggak dibuat konsep televisi," kata Liliana saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Selatan pada Kamis (16/1/2020).

Dengan rencana ini pula, memberikan kesempatan lebih luas lagi kepada animator Indonesia untuk menuangkan kreativitas mereka. Sehingga diharapkan bisa bersaing dengan animasi mancanegara.

"Kalau serial kan tayang terus-menerus, jadi para animator itu punya wadah menuangkan ide," imbuh Liliana.

Ide tersebut juga merujuk pada kartun Kiko, produksi MNC Animation. Serial ini menuai kesuksesan bukan hanya di Indonesia tapi juga luar negeri.

"Kiko tayang di 50 negara. Harapannya kalau Titus hadir dalam format televisi, bisa mengikuti jejak Kiko," jelasnya.

Mengenai kapan animasi Titus tayang di televisi, Liliana belum bisa memastikan. Sebab konsep cerita masih menjadi diskusi. "Segera, tapi dipastikan tayang," tegas Liliana.

Seperti diketahui film Titus: Mystery of The Enygma tayang sejak 9 Januari lalu di bioskop. Film ini menyuguhkan petualangan dari Titus, si detektif tikus (Arbani Yasiz) bersama kadal kecil Fyra (Ranty Maria) dan sang pesulap yaitu Bobit (Lukman Sardi). Saat ingin memecahkan teka teki, mereka dihadang kucing penjahat (Robby Purba).