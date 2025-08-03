MNC Animation & GAMES Bersama KLAKLIK Hadir di ChibiCon 2025

JAKARTA - ChibiCon 2025, event budaya pop Jepang yang berbasis di Jawa Timur digelar di SMESCO Exhibition Hall, Jakarta, pada 2-3 Agustus 2025.

Acara tersebut didedikasikan untuk menyoroti dan mempromosikan bakat kreatif lokal di industri ilustrasi, kerajinan tangan, cosplay, virtual YouTuber, gaming, dan animasi.

Chibicon menjadi penyelenggara Final Indonesia Cosplay League yang merupakan kompetisi cosplay yang pemenangnya akan menjadi perwakilan Indonesia di GICOF 2025.

Dengan membawa event tersebut ke Jakarta, ChibiCon ingin memperkuat jejak industri kreatif secara nasional dan menciptakan ekosistem yang dinamis dan lebih luas dengan mendukung para kreator lokal.

Sebagai exhibitor, MNC Animation & GAMES memperkenalkan Games+ Arcade dalam ajang tersebut. Mengusung konsep game center digital, aplikasi itu mengintegrasikan gameplay dengan mudah, cepat, dan didukung visual menawan.

Pengguna dapat menikmati berbagai game arcade klasik dan mendapatkan berbagai macam hadiah menarik. Games+ Arcade menghadirkan lebih dari 40 games, mulai dari game casual, puzzle, hingga action.

Setelah memainkan games, pengguna akan mendapatkan tiket untuk dikumpulkan sebanyak-banyaknya yang nantinya akan ditukarkan dengan berbagai hadiah menarik.