Wejangan Liliana Tanoesoedibjo di HUT Ke-14 MNC Animation

JAKARTA - MNC Animation baru saja merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) yang ke-14 pada Kamis (22/5/2025) di MNC Studio Tower 2, Lantai 7, kantor pusat MNC Animation, Jakarta.

Perayaan ini turut dihadiri oleh Executive Chairwoman MNC Group yang juga Komisaris Utama MNC Animation, Liliana Tanoesoedibjo, bersama Jessica Tanoesoedibjo (Direktur Utama MNC Animation) dan Warren Tanoesoedibjo (Direktur Kreatif dan Produksi MNC Animation).

Acara yang berlangsung meriah ini, dihadiri oleh para karyawan MNC Animation yang tidak hanya merayakan momen spesial ini dengan doa bersama dan potong kue, namun juga menikmati sesi mini games yang mempererat kebersamaan.

Selain memberikan ucapan selamat, Liliana juga memberikan wejangan berharga bagi seluruh tim yang telah berkontribusi dalam perjalanan perusahaan yang telah berusia 14 tahun ini.

Dalam sambutannya, Liliana Tanoesoedibjo menyampaikan rasa syukur dan bangganya atas pencapaian MNC Animation selama 14 tahun.

“Jadi kita bersyukur sekali bahwa sudah 14 tahun, MNC Animation bisa berkarya untuk bangsa. Kita tahu banyak sekali produksi yang sudah kita kerjakan," ujarnya.

Ia juga menyadari bahwa proses yang dilalui untuk mencapai dedikasi tersebut bukanlah hal yang mudah, terlebih di industri animasi yang membutuhkan kerjasama tim yang solid.

Lebih jauh, Liliana memberikan pesan penting terkait pentingnya memiliki target dan visi dalam bekerja.

“Kita tahu bahwa tidak mudah dedikasi itu kita lakukan untuk sebuah karya, terutama di dalam animasi ini kita itu bekerja sambil have fun," ungkapnya.

“Target itu harus. Karena tanpa target kita tidak akan pernah mempunyai spirit yang berjuang. Karena terlalu slow phase kalau nggak pakai target ya. Tapi kalau kita pakai target itu kita punya tujuan. Tujuannya kesitu, harus cepat. Ya, semuanya harus ada target sih,” lanjut Liliana.

Tak hanya itu, ia juga mengingatkan bahwa dunia animasi menuntut kreativitas dan visi yang jelas.

“Kita tahu, bahwa bekerja di dunia animasi ini kita harus kreatif. Selain kreatif, kita harus mempunyai visi. Karena orang tanpa visi itu kita tidak mempunyai tujuan. Jadi harus ada visi yang harus kita capai. Dalam sebuah company itu selain visi, kita juga harus integrity," tegasnya.

Sebagai bagian dari ucapan selamatnya, Liliana juga menyampaikan harapannya untuk MNC Animation ke depan.