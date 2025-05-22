Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

MNC Animation HUT Ke-14, Jessica Tanoesoedibjo: Semoga Makin Banyak Menciptakan Karya Anak Bangsa

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 22 Mei 2025 |20:45 WIB
MNC Animation HUT Ke-14, Jessica Tanoesoedibjo: Semoga Makin Banyak Menciptakan Karya Anak Bangsa
MNC Animation HUT Ke-14, Jessica Tanoesoedibjo: Semoga Makin Banyak Menciptakan Karya Anak Bangsa (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
JAKARTA - MNC Animation merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) yang ke-14 pada Kamis (22/5/2025) di MNC Studio Tower 2, Lantai 7, kantor pusat MNC Animation, Jakarta. 

Perayaan yang meriah ini dihadiri oleh Executive Chairwoman MNC Group sekaligus Komisaris Utama MNC Animation, Liliana Tanoesoedibjo, Direktur Utama MNC Animation, Jessica Tanoesoedibjo, serta Direktur Kreatif dan Produksi MNC Animation, Warren Tanoesoedibjo.

Acara tersebut semakin semarak dengan kehadiran seluruh karyawan MNC Animation yang turut merayakan hari spesial ini dengan doa bersama, potong kue, hingga sesi mini games yang semakin mengeratkan kekompakan tim.

MNC Animation HUT Ke-14, Jessica Tanoesoedibjo: Semoga Makin Banyak Menciptakan Karya Anak Bangsa
MNC Animation HUT Ke-14, Jessica Tanoesoedibjo: Semoga Makin Banyak Menciptakan Karya Anak Bangsa

Sebagai Direktur Utama MNC Animation, Jessica Tanoesoedibjo dalam sambutannya menyampaikan harapannya untuk masa depan perusahaan, yang telah banyak berkontribusi dalam dunia animasi Indonesia.

“Hari ini MNC Animation merayakan hari ulang tahun yang ke-14, tentunya suasananya luar biasa, fun. Tim juga semua kompak. Banyak yang nyanyi, main game. Harapannya ke depannya tentunya tim akan lebih solid lagi, untuk menciptakan kreasi-kreasi anak bangsa yang bisa dibanggakan dari Indonesia untuk dunia,” ujarnya dengan penuh semangat.

Jessica juga menekankan pentingnya penciptaan karakter animasi yang universal, yang tidak terikat pada ras atau asal usul tertentu.

“Animasi itu kan bisa kita bilang karakter-karakter yang kita ciptakan itu tidak perlu kenal ras, tidak perlu kenal asalnya dari mana. Maka dari itu kami yakin MNC Animation dengan cipta-ciptaannya, karya-karyanya itu kita bisa bawa ke panggung dunia, di mana kita bisa membawa kultur Indonesia, kita bisa membawa value-value yang baik,” tambahnya.

Lebih jauh, Jessica juga mengungkapkan visi MNC Animation untuk menjangkau semua kalangan melalui berbagai jenis konten animasi yang edukatif dan inspiratif.

“Animasi itu sendiri bisa dinikmati oleh keluarga di kalangan semua masyarakat. Dan itu yang kita harapkan ke depannya, kita bisa memiliki age segmentation yang jelas juga, misalkan yang menyasar dari balita, batita kemudian ke anak yang beranjak SD, remaja, kemudian yang bisa ditonton satu keluarga. Itu yang ingin kita kembangkan di MNC Animation di mana kita membuat beragam konten yang bisa dinikmati oleh semua kalangan dan tentunya age-appropriate, dan tentunya juga edukatif, inspiratif,” ungkapnya.

MNC Animation, yang telah berusia 14 tahun, dikenal sebagai pionir dalam industri animasi Indonesia. Dengan berbagai karya animasi yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mendidik dan memberikan inspirasi, MNC Animation berhasil memposisikan diri sebagai salah satu perusahaan animasi terkemuka di Indonesia.

Perusahaan ini juga telah meraih kesuksesan internasional, membuktikan bahwa animasi Indonesia dapat bersaing di pasar global.

Dalam beberapa tahun terakhir, MNC Animation berhasil membawa karya-karyanya ke panggung dunia, mendapatkan pengakuan global, dan semakin mengukuhkan nama Indonesia di industri animasi internasional.

 

