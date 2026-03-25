Mediasi Gagal, Wardatina Mawa dan Insanul Fahmi Sepakat Cerai

JAKARTA - Pasangan Wardatina Mawa dan Insanul Fahmi telah menjalani proses mediasi di Pengadilan Agama Medan, Sumatera Utara pada Rabu (25/2/2026). Sayangnya, upaya damai tersebut resmi dinyatakan gagal.

Dalam proses itu, kuasa hukum Mawa, Muhammad Idrus, membenarkan kedua belah pihak sudah dipertemukan secara langsung.

"Kebetulan mediasinya gagal. Pihak penggugat tetap ingin berpisah," ujar Muhammad Idrus melalui wawancara daring hari ini.

Idrus tak menampik, suasana di ruang mediasi terasa canggung di mana keduanya menjaga jarak selama proses berlangsung.

Pihak Insan sendiri disebut sudah menanggapi gugatan cerai yang diajukan Mawa di hadapan mediator.

"Jawaban dari pihak tergugat (Insan) bahwasanya pihak tergugat tidak keberatan untuk berpisah. Berarti secara logika itu sudah bisa menjawab ya pertanyaan ingin berpisah itu," tuturnya.

Selain perceraian, proses mediasi ini juga membahas hak asuh anak. Idrus menjelaskan bahwa Insan telah sepakat agar hak asuh jatuh ke tangan Mawa, asalkan ia tetap diberikan akses untuk bertemu sang buah hati.