HOME CELEBRITY MOVIE

Keseruan Anak-Anak Nobar Film ZANNA Whisper of Volcano Isle di Liburan Sekolah

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 04 Januari 2025 |20:09 WIB
Keseruan Anak-Anak Nobar Film ZANNA Whisper of Volcano Isle di Liburan Sekolah (Foto: Okezone)
JAKARTA - Film animasi karya anak bangsa, ZANNA: Whisper of Volcano Isle, menjadi pilihan favorit anak-anak untuk mengisi momen liburan tahun baru. Dengan cerita yang penuh petualangan dan animasi berkualitas internasional, film ini berhasil menjadi hiburan yang menyenangkan sekaligus menginspirasi.

Antusiasme terlihat di salah satu bioskop di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, yang dipenuhi anak-anak bersama keluarga mereka. Tidak hanya menonton aksi para peri dan kumbang di layar lebar, mereka juga menikmati momen seru bersama Alya Nurshabrina dan Robby Purba, dua pengisi suara utama dalam film ini.

Dalam sesi interaktif, anak-anak diajak bermain berbagai permainan seru, mendengarkan cerita pengalaman Alya dan Robby sebagai pengisi suara, hingga mempraktikkan gerakan kupu-kupu yang tengah mengepakkan sayap, dipandu langsung oleh Robby.

Alya Nurshabrina Antusias Nobar Film ZANNA Whisper of Volcano Isle Bersama Anak-Anak

Keseruan semakin terasa ketika tiga karakter peri dari film ini—Zanna, Dinda, dan Novi—hadir menyapa anak-anak. Dengan kostum sayap warna-warni, para peri ini menjadi pusat perhatian. Anak-anak pun bersemangat untuk berfoto bersama.

Dwi Tantri, seorang ibu yang datang bersama anak-anaknya, sengaja memanfaatkan momen libur sekolah untuk menonton film ini. Baginya, ZANNA: Whisper of Volcano Isle bukan hanya hiburan, tetapi juga sarana edukasi yang menyampaikan banyak nilai berharga.

"Bagus banget, kisahnya inspiratif, mengajarkan kasih sayang ibu dan persahabatan. Sengaja liburan ke sini ngajak anak-anak," kata Dwi Tantri.

Tokoh Zanna, yang digambarkan sebagai sosok pemberani, setia kawan, dan tidak pantang menyerah, menjadi figur panutan yang relevan untuk anak-anak Indonesia.

"Zanna itu keren banget, dia pemberani dan sangat sayang kepada ibunya. Anak-anak bisa belajar banyak dari dia," tambah Dwi.

 

