Insanul Fahmi dan Wardatina Mawa Jalani Sidang Cerai Hari Ini di PA Medan

JAKARTA - Proses perceraian Insanul Fahmi terus bergulir di Pengadilan Agama Medan, Sumatera Utara. Sebagai tergugat, Insanul memastikan dirinya akan hadir dalam sidang lanjutan yang beragendakan mediasi pada hari ini, Rabu (25/3/2026).

Insanul mengklaim, kehadirannya sebagai bentuk kepatuhannya hukum. Dia juga mengaku sudah siap untuk bertemu Mawa dalam persidangan.

"Insya Allah, Insya Allah hadir. Soalnya kan kemarin disuruh sama hakim, dari majelis dihadirkan. Katanya sih hadir, ya udah aku hadir," tutur Insanul Fahmi saat dikonfirmasi awak media belum lama ini.

Dalam mediasi tersebut, Insanul juga mengaku tak ingin terlalu banyak berekspektasi perihal peluang rujuk. Ia memilih untuk mengikuti jalannya proses hukum di pengadilan.

"Ya, aku ikut aja sih. Karena makin dikejar kan makin nggak jelas kan. Ikut aja, kalau nggak mau ya udah," ucapnya.

Di sisi lain, Insanul tak ingin dicap menyerah kalah atas sikap tersebut. Namun, ia merasa sudah sampai pada titik keikhlasan atas segala takdir rumah tangganya ke depan.

"Bukan menyerah sih, aku lebih ke ikhlas aja sih, mau apapun itu," tegasnya.



(kha)

Celebrity Okezone menghadirkan berita terbaru, eksklusif, dan terpercaya seputar artis dalam dan luar negeri