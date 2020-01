JAKARTA - Liliana Tanoesoedibjo, Executive Chairwoman of MNC Group menggelar nonton bareng film Titus: Mystery of The Enygma bersama teman-temannya.

Acara itu bertujuan untuk memperkenalkan lebih luas animasi Titus yang tengah tayang di bioskop Tanah Air. Liliana menilai, banyak pesan baik yang terkandung di film tersebut.

Kegigihan serta watak tak mudah menyerah tergambar pada karakter Titus dan dua temannya, Fyra dan Bobit.

Baca Juga:

Isi Suara Titus, Arbani Yasiz Habiskan 10 Gelas Air Putih

Kesulitan Ranty Maria Jadi Dubber di Film Titus: Mystery Of The Enygma

"Persahabatan dan rasa saling tolong menolong dalam kesusahan. Apalagi dalam cerita mereka punya misi yang baik untuk kota Steamburg," kata Liliana saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Selatan pada Kamis (16/1/2020).

Dalam nobar tersebut, hadir pula Miss Indonesia 2019, Princess Megonondo. Ia setuju dengan apa yang dikatakan Liliana mengenai pesan moral di film Titus: Mystery of The Enygma.

"Dia berani melawan kejahatan, Titus yang awalnya dipandang sebelah mata bisa membuktikan kemampuan," kata Princess.

Keseruan dari nobar hari ini, terlihat dari penuhnya kursi di bioskop serta datangnya karakter Titus. Sehingga anak-anak yang hadir bisa ikut bergembira. Titus: Mystery of The Enygma persembahan MNC Animation mengisahkan detektif Titus (Arbani Yasiz) yang dibantu dua temannya, Fyra (Ranty Maria) dan Bobit (Lukman Sardi). Baca Juga: Sule Minta Izin Menikah pada Anak-anak, Jawabannya Mengejutkan Namanya Terseret Perseteruan Nikita Mirzani-Ussy Sulistiawaty, Ini Reaksi Uus Mereka bertualang memecahkan misteri enygma. Enygma adalah perangkat yang menghasilkan energi tanpa batas untuk kota Steamburg. Namun dalam usaha mencari Enygma, mereka dihalang penjahat bernama Bulpan (Robby Purba). Lantas mampukan Titus dan kawan-kawan menemukan perangkat tersebut dan bagaimana cara mereka lolos dari penjahat? Langsung saja ke bioskop untuk mengetahui jawabannya.