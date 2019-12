JAKARTA – Atiqah Hasiholan membagikan kebahagiaan setelah sang bunda, Ratna Sarumpaet bebas dari jeruji besi, Kamis (26/12/2019). Dalam sebuah unggahan di Instagram, Atiqah memperlihatkan tangannya yang tengah bergenggaman dengan sang bunda.

Melengkapi unggahannya, istri dari Rio Dewanto ini memberikan keterangan untuk foto tersebut. Atiqah pun mengumpamakan apa yang terjadi di tahun 2019 ini seperti tengah menaiki roller coaster.

“And she is free now, thank you 2019. What a roller coaster ride! (Dan dia sekarang bebas, terima kasih 2019. Ini seperti menaiki roller coster!). Terimakasih buat semua yang selama ini mendoakan,” tulis Atiqah Hasiholan.

Unggahan tersebut pun mendapat berbagai tanggapan dari para warganet. Bahkan, sederet rekan selebritis seperti Ganindra Bimo, Ibnu Jamil dan Wulan Guritno memberikan dukungan dengan menyisipkan emotikon hati.

Sementara itu, netizen lainnya pun seakan tak mau kalah untuk memberikan dukungan pada Atiqah Hasiholan dan Ratna Sarumpaet. Tak sedikit yang merasa bahagia ketika Ratna Sarumpaet dan Atiqah Hasiholan dapat berkumpul kembali.

“Alhamdulillah. Semoga sehat kumpul dengan keluarga bu Ratna dan mbak Atiqah sekeluarga,” ujar salah satu netizen. “Turut berbahagia kak, semoga ibu selalu sehat,” doa netizen yang lain.

“Salam buat bu Ratna yaa kak, Semoga bu Ratna sehat selalu,” dukungan netizen lainnya.

Ratna Sarumpaet resmi bebas setelah menjalani hukuman pidana 15 bulan. Permohonan bebas bersyarat Ratna pun dikabulkan oleh Kemenkum HAM, Kamis (26/12/2019).

Seperti diketahui, ibunda Atiqah Hasiholan, Ratna Sarumpaet dinyatakan bersalah atas kasus penyebaran berita Hoax. Saat itu, mertua dari Randy Pangalila itu mengaku telah dianiaya sekelompok pendukung salah satu calon presiden hingga menyebabkan luka lebam di wajahnya. Akan tetapi, setelah ditelusuri, luka lebam di wajah Ratna akibat dari proses operasi plastik yang dia jalani. Setelah menjalani sidang, Ratna pun divonis hukuman penjara selama 2 tahun.