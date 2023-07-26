Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rio Dewanto Cemburu Gegara Anak Mulai Punya Gebetan

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |09:29 WIB
Rio Dewanto Cemburu Gegara Anak Mulai Punya Gebetan
Rio Dewanto, Atiqah Hasiholan, dan Salma Jihane. (Foto: Instagram/@atiqahhasiholan)
JAKARTA - Artis Atiqah Hasiholan membagikan cerita soal perkembangan putri semata wayangnya, Salma Jihane Putri Dewanto.

Anak Atiqah Hasiholan dan Rio Dewanto itu ternyata sudah mulai tertarik dengan lawan jenis di usianya yang baru 6 tahun. Bahkan, Salma kerap bercerita bahwa ia memiliki seorang gebetan di sekolahnya.

"Jadi dia kan juga udah mulai ada crush-crush-an (gebetan) gitu ya di sekolah," kata Atiqah Hasiholan saat ditemui di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (25/7/2023).

Menariknya, Atiqah menyebut sang suami sempat merasa cemburu lantaran sang anak mendapatkan cincin dari gebetannya itu.

"Waktu itu crush-nya dia pernah ngasih cincin, cincin warung gitu. Bapaknya padahal kayak kesel, deg-degan bareng," ungkap Atiqah Hasiholan.

Telusuri berita celebrity lainnya
