Rio Dewanto Cemburu Gegara Anak Mulai Punya Gebetan

JAKARTA - Artis Atiqah Hasiholan membagikan cerita soal perkembangan putri semata wayangnya, Salma Jihane Putri Dewanto.

Anak Atiqah Hasiholan dan Rio Dewanto itu ternyata sudah mulai tertarik dengan lawan jenis di usianya yang baru 6 tahun. Bahkan, Salma kerap bercerita bahwa ia memiliki seorang gebetan di sekolahnya.

"Jadi dia kan juga udah mulai ada crush-crush-an (gebetan) gitu ya di sekolah," kata Atiqah Hasiholan saat ditemui di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (25/7/2023).

Menariknya, Atiqah menyebut sang suami sempat merasa cemburu lantaran sang anak mendapatkan cincin dari gebetannya itu.

"Waktu itu crush-nya dia pernah ngasih cincin, cincin warung gitu. Bapaknya padahal kayak kesel, deg-degan bareng," ungkap Atiqah Hasiholan.