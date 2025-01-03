Atiqah Hasiholan Tampil Berhijab Saat Menjalani Umrah Bersama Rio Dewanto

JAKARTA - Atiqah Hasiholan dan suaminya, Rio Dewanto, mengawali tahun 2025 dengan melaksanakan ibadah umrah. Sebelum keberangkatan mereka ke Jeddah, Atiqah membagikan momen kebersamaan keluarga kecilnya di Bandara, termasuk putri mereka, Salma Jihane.

Di tengah kasus yang sedang menimpa ibunya, Ratna Sarumpaet, yang dituduh terlibat dalam penggelapan harta warisan, Atiqah memilih untuk berangkat ke Tanah Suci. Sebelumnya, ia sempat memenuhi panggilan dari Bareskrim Polri sebagai saksi dalam kasus tersebut.

Atiqah Hasiholan Tampil Berhijab Saat Menjalani Umroh Bersama Rio Dewanto

Dalam perjalanannya, Atiqah tampil anggun mengenakan hijab syar’i yang menutupi hingga bagian dadanya. Penampilan serupa juga terlihat pada putrinya, Salma, yang turut berhijab. Dalam foto yang diunggah, Atiqah, Rio, dan Salma terlihat bahagia saat berpose bersama di Bandara.

Melalui unggahan di akun Instagram-nya, Atiqah menyampaikan rasa syukur atas kesempatan memulai tahun baru dengan menjalani ibadah umroh bersama keluarga tercinta.