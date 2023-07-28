Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Atiqah Hasiholan Dukung Hobi Rio Dewanto sebagai Investasi

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |13:36 WIB
Atiqah Hasiholan Dukung Hobi Rio Dewanto sebagai Investasi
Atiqah Hasiholan dan Rio Dewanto. (Foto: Instagram/@atiqahhasiholan)
A
A
A

JAKARTA - Atiqah Hasiholan mendukung hobi Rio Dewanto di bidang otomotif. Ia tidak melarang suaminya itu melakukan hal yang disukai.

"Kalau larangan nggak, tapi aku nggak tahu apakah dia bener jujur sama aku atau gimana ya," kata Atiqah Hasiholan saat ditemui di kawasan, Kalibata, Jakarta Selatan belum lama ini.

Rio Dewanto selalu meminta izin untuk menambah koleksi motor atu mobil kepada Atiqah dengan alasan investasi.

"Setiap kali dia beli mobil atau motor, pasti sebelum saya bawel, dia, 'Bu, inget Bu, aku beli harganya segini, tapi nanti tunggu deh beberapa tahun lagi, begini-begini'," jelas Atiqah Hasiholan.

Halaman:
1 2
