JAKARTA - Pasangan kekasih Cut Meyriska dan Roger Danuarta akhirnya mulai buka suara soal hubungan asmara mereka. Sempat menutup rapat rencana bahagia mereka, kali ini melalui akun Youtube Channel pribadinya, Cut Meyriska mengunggah sebuah video bertajuk Roger Chika Journey yang berisi proses lamaran mereka.

Dibuka dengan sosok Roger yang tengah berada di sebuah tanah lapang, ia dan beberapa rekannya diketahui tengah menyusun huruf-huruf yang bertuliskan ajakan untuk menikah. Lamaran tersebut diketahui berlangsung pada 16 April 2019 lalu di Puncak, Bogor.

"Hari ini tanggal 16 April 2019. Gue sekarang lagi ada di Puncak, gue lagi mau mempersiapkan something special for my special someone, bebe. Hari ini gue mau ngelamar dia," ungkap Roger Danuarta dalam video tersebut.

"So, finger crush, semoga semuaya berjalan dengan lancar," harap Roger.

Di tempat yang berbeda, Cut Meyriska terlihat tengah berada di rumah bersama teman-temannya. Ia pun terlihat sedang bersiap-siap untuk pergi ke suatu tempat. Sayangnya teman-temannya enggan menjawab kemana kah mereka akan pergi.

"Kita hari ini mau kemana sih?," tanya Cut Meyriska.

"Happy happy," jawab salah seorang rekan Cut Meyriska.

"Dan Hari ini kita mau main," kata Cut lagi.

Sesampainya di lokasi, gadis yang akrab disapa Chika tersebut terlihat langsung bermain parasailing. Sementara itu, di bawah, Roger beserta teman-temannya sudah mempersiapkan sebuah tulisan, yang menanyakan apakah Cut Meyriska mau menerima pinangannya.

"Dia bakalan ngelihat dari atas tulisan-tulisan yang sudah gue siapin. Pas dia mendarat, kita akan bikin surprise, dan gue akan ngelamar," ucap Roger sambil memperhatikan kekasihnya yang berada di atas parasailing.

Dari ketinggian, Cut Meyriska diketahui melihat tulisan 'Bebe will you marry me?' yang telah dipersiapkan oleh Roger. Setelah turun, Roger diketahui langsung menghampirinya sambil membawa bunga serta kotak cincin.

"I love you so much. Will You marry me?," tanya Roger yang langsung dijawab oleh Chika dengan tersipu malu.

Setelah mengetahui jawaban dari Chika, Roger pun langsung memasangkan cincin tersebut. Sementara beberapa rekan Roger dan Chika nampak memberi selamat pada pasangan yang akan melangsungkan pernikahan pada 25 Agustus 2019.