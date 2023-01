JAKARTA - Roger Danuarta menyambangi makam kedua orangtuanya jelang perayaan Imlek, yang akan diperingati pada Senin (23/1/2023).

Tak sendiri, Roger juga mengajak sang istri, Cut Meyriska untuk membersihkan makam orangtuanya hingga menaburkan bunga.

Momen tersebut dibagikan Rogert dalam akun Instagramnya @rogerojey, pada Kamis (19/1/2023).

"Nyekar sebelum SinCia - Januari 2023. Love You and Miss You Mami & Papi," tulis aktor 40 tahun itu.

Dalam video yang diunggah, tampak Cut Meyriska menyampu sekitaran makam orangtua Roger.

Selain itu, Roger dan Cut Meyriska terlihat menaburkan bunga di atas makam.

Terlihat pula momen saat Cut Meyriska memanjatkan doa di samping makam serta Roger yang membawakan payung agar sang istri tak kepanasan.

Roger juga mengunggah potret lawas orangtuanya saat mereka menikah.

Postingan tersebut langsung dibanjiri komentar dari netizen. Bahkan, banyak yang mengatakan bahwa Cut Meyriska sangat mirip dengan mama Roger. "Mamanya Roger ternyata mirip Cika," komentar akun @risa***. "Aku merinding loh pas liat foto ke-2, kok persis banget Roger sama Cika," tulis akun @kurnia***. BACA JUGA:Ultah Ke-50, Ari lasso Ajak Penggemar Galang Donasi untuk Penderita Kanker "Lah Kok maminya mirip bgt sama @cutratumeyriska," ucap akun @lulu***. "Lah kok mamaknya mirip kak Cut Meyriska jodoh ceriminan ortu juga ya ternyata bener," kata akun @diz***. "Semoga papi dan mami @rogerojey ditempatkan Tuhan di SurgaNYA," ungkap akun @titi***. "Rest in peace buat mami papinya Roger, mereka pasti senang di surga lihat bahagianya Roger & keluarga," kata akun @halis***.