Rayakan Imlek, Roger Danuarta Ziarah ke Makam Orangtua

JAKARTA - Roger Danuarta merupakan salah satu artis Tanah Air yang turut merayakan Tahun Baru China alias Imlek, pada Sabtu (10/2/2024). Walau telah menjadi mualaf sejak tahun 2019, namun dia tetap merayakan Imlek bersama keluarga.

Di lain pihak, Cut Meyriska tampak begitu menghormati latar belakang budaya sang suami dan ikut merasakan kemeriahan Imlek setiap tahunnya. Tahun ini, dia menemani Roger untuk berziarah ke makam kedua orangtuanya.

Ibu Cut Meyriska, Cut Suharnita juga terlihat ikut berziarah ke makam sang besan. Roger dan sang istri tampaknya rutin membersihkan makam orangtuanya sehingga pemakamannya tampak bersih dan rapi dengan taburan bunga.

"Halo Mami Papi, kami datang," ujar Cut Meyriska dalam unggahan Insta Story seperti dikutip Okezone, pada Sabtu (10/2/2024).