LOS ANGELES – Foto pertama dari Spider-Man: Far From Home menunjukan Peter Parker sedang mengenakan kostum mode silumannya. Beberapa penggemar masih cukup kecewa karena trailer perdana dari sekuel ini belum rilis, namun kita bisa melihat foto pertama dari film ini.

Kostum mode siluman ini telah muncul beberapa waktu lalu di foto bocorannya, dan awal minggu lalu. Para penggemar telah dimanjakan dengan penampilan perdana langsung dari kostum ini pada Brazil Comic-Con.

Kostum baru dari Spider-Man ini tidak mempunyai sarung tangan yang benar-benar menutupi tangannya, yang cukup aneh, mengingat Peter Parker akan meninggalkan banyak sekali sidik jari dimana-mana. Akan tetapi, kostum berwarna hitam tersebut sangat keren apabila dilihat dari dekat dan akan menjadi sesuatu hal yang menarik untuk melihat apa keistimewaan dari kostum ini ketika trailer pertamanya rilis.

Untuk kapannya trailer ini akan rilis, masih belum ada kejelasan sampai saat ini, meskipun banyak yang berspekulasi bahwa trailernya akan tayang sebelum akhir tahun.

Selain kostum silumannya, kita juga telah melihat foto yang bocor dari tempat syuting Far From Home yang memperlihatkan kostum yang berwarna merah dan hitam. Tom Holland secara resmi memperlihatkan kostum merah-hitam itu di acara Jimmy Kimmel Live! ketika acara ini berlangsung di New York. Meskipun tidak terlalu berbeda dari kostum sebelumnya, sangat keren kita dapat melihat warna baru dari Spidey ini.

Di trailer dari Spider-Man: Far From Home juga memberikan beberapa pengunjung Brazil Comic-Con yang beruntung untuk bisa melihat Mysterio yang diperankan oleh Jake Gyllenhaal tanpa helm yang ikoiknya. Telah dikabarkan bahwa kostumnya akan mirip seperti dengan desain di buku komik, sehingga hal tersebut bisa membuat para fans dari Marvel Cinematic Universe cukup senang ketika melihat trailernya pada pertama kali di internet.

Meskipun para fas cukup kecewa trailer dari Spidey masih belum rilis, namun Marvel Studios telah merilis dua trailer di minggu ini dengan Captain Marvel dan Avengers: Endgame. Menunggu beberapa hari atau minggu untuk trailer dari Far From Home harusnya bukan menjadi masalah bagi para fans setianya. Demikian seperti yang dilansir dari Movie Web.

(aln)