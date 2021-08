JAKARTA – Di akhir tahun ini, Marvel Cinematic Universe akan kembali memunculkan sosok manusia laba-laba, Spider-Man, di layar lebar. Film ketiga yang berjudul Spider-Man: No Way Home ini kabarnya akan membahas konsep multisemesta yang sejak awal tahun ini sedang didalami oleh MCU.

Konsep multisemesta pertama kali dibahas secara sederhana dalam Avengers: Endgame dengan misi lintas waktu yang dijalani para superhero. Kemudian, konsep ini kembali muncul di serial WandaVision meski barang sebentar saja; dan terakhir dieksplorasi secara mendalam melalui serial Loki.

Film mendatang yang akan berfokus membahas multisemesta di jagat MCU untuk pertama kali adalah Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Namun, menurut rumor, film ini bukan satu-satunya yang akan membawa Doctor Strange mengarungi multisemesta.

Dari foto lokasi syuting Spider-Man: No Way Home yang diunggah akun Twitter @1mperial32, terlihat sosok Peter Parker yang sedang berhadapan dengan Doctor Strange di kediamannya, Sanctum Sanctorum, di Jalan Bleeker kota New York. Sang superhero dukun terlihat sedang berdiri di depan bangunan Sanctum sementara Peter dalam kostum Spider-Man sedang melambai dari seberang jalan.

Dilansir dari ScreenRant, Selasa (3/8/2021), Doctor Strange, diperankan Benedict Cumberbatch, memang dikonfirmasi kedatangannya dalam film Spider-Man terbaru ini sejak Oktober 2020, namun ini adalah kali pertama para penggemar benar-benar melihat sosoknya di lokasi syuting. Di film ini, Doctor Strange akan menjadi sosok mentor dari Peter Parker menggantikan Tony Stark, kini telah almarhum, dan Nick Fury, kini sedang di luar angkasa.

Kemunculan Doctor Strange di film Spider-Man: No Way Home setelah petualangannya di Multiverse of Madness, dan rumor kemunculan musuh-musuh Spider-Man dari film-film non-MCU, menyulut spekulasi seputar andil multisemesta di film ini; terutama setelah serial Loki mengonfirmasi keberadaan multisemesta di jagat MCU. Terlebih lagi dengan ketatnya penjagaan rahasia film No Way Home yang berarti ada sebuah kejutan besar yang menanti para fans.

Disutradarai Jon Watts, No Way Home akan kembali dibintangi Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, diramaikan Benedict Cumberbatch, dan kabarnya akan turut membawa Alfred Molina dan Jamie Foxx. Film ini direncanakan rilis 17 Desember mendatang.

